Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Nupes, majorité… les tensions sont actuellement grandes dans la classe politique. Du côté de l’exécutif, en 24 heures, Emmanuel Macron a soufflé le chaud et le froid sur sa relation avec Elisabeth Borne, relançant les doutes sur sa capacité à rester à Matignon. Devant le gouvernement réuni mardi en Conseil des ministres, le président a recadré sa Première ministre après ses déclarations sur le RN, « héritier de Pétain ». Puis mercredi, il l’a assurée de « toute (sa) confiance ». L’idée d’un remaniement ministériel voire d’une dissolution « n’est pas le sujet du jour », a ensuite relativisé la Première ministre dans un entretien à Ouest-France mis en ligne mercredi soir. Alors pour se donner les chances de rester en poste, Elisabeth Borne s’emploie à dérouler sa feuille de route, au mitan des 100 jours que le président lui a donnés pour tourner la page des retraites.





Plus que quelques heures avant les premières réponses sur Parcoursup

Tic-Tac… C’est devenu le temps fort de l’année de Terminale : dans quelques heures, les lycéens désireux d’entamer des études supérieures et les étudiants voulant se réorienter vont recevoir les premières réponses à leurs vœux sur la plateforme Parcoursup. Les premières réponses doivent tomber officiellement à 19 heures, peut-être un peu avant. Plusieurs réponses sont possibles pour chaque formation : être accepté (« oui »), être accepté sous condition (« oui si », pour des filières universitaires qui demandent à l’étudiant de suivre un parcours d’accompagnement pédagogique ou personnalisé), être en liste d’attente ou encore être refusé (uniquement pour les filières sélectives). Comme chaque année, dans les premières heures, il sera possible seulement de consulter les résultats. C’est un peu plus tard dans la soirée que les candidats pourront commencer à répondre aux propositions.

C’est le coup de massue au lendemain d’un exploit. Héros du Central mardi, Gaël Monfils s’est présenté mercredi en conférence de presse à 23h20 pour annoncer une très mauvaise nouvelle. Blessé au poignet gauche, la « Monf » a annoncé son forfait pour la night session de ce jeudi, qu’il devait disputer contre le Danois Holger Rune. A 36 ans, le joueur tricolore redoute de ne plus jamais avoir la possibilité de fouler un court de Roland-Garros dans le cadre de ce Grand Chelem qui lui est si cher. Ce sombre mercredi pour le tennis français, avec six éliminations à la clé (sur six matchs le concernant) au deuxième tour, ne pouvait pas plus mal se conclure.