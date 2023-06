On teste vos connaissances sur la langue française

Dimanche sur les Champs-Elysées, un record du monde devrait être battu : celui du plus grand nombre de participants jamais rassemblés pour se plier au jeu de la dictée. Pour s’y préparer, on a demandé à une professionnelle en la matière de vous concocter ses meilleurs exercices. La formatrice, chroniqueuse et autrice de nombreux ouvrages sur la langue française Aurore Ponsonnet (Eugénie de l’orthographe aux éditions Lapin ou encore Le français pour adultes consentants chez First), a donc préparé cinq questions. Prêt.e.s à tester vos connaissances sur la langue française ?









Quel a été votre score ? Dites le nous sous cet article dans les commentaires.