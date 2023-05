Contrairement à certaines rumeurs circulant ces derniers jours, la démission du maire de Saint-Brevin-les-Pins (Loire-Atlantique), Yannick Morez (sans étiquette), a bel et bien été acceptée par les services de l’Etat. « Le préfet a accepté la démission du maire, conformément à la demande du maire », indique ce mercredi à 20 Minutes la préfecture de Loire-Atlantique, confirmant ainsi une information de Ouest-France. Le courrier valant accord « a été envoyé », la démission sera donc « effective à compter de la date de la notification de la présente lettre », probablement ce mercredi ou jeudi.

Le conseil municipal de Saint-Brevin-les-Pins se réunira prochainement pour élire un nouveau maire. En poste depuis 2017, Yannick Morez avait présenté sa démission le 10 mai dernier, déplorant des violences et menaces le visant ainsi que sa famille en raison du soutien apporté à l’installation d’un centre d’accueil de demandeurs d’asile (Cada) sur sa commune, à proximité d’une école. Un projet porté par l’Etat et non la municipalité.

Il déplore le manque de soutien de l’Etat

Le domicile et les véhicules personnels de Yannick Morez avaient été visés, le 22 mars, par un incendie. L’élu âgé de 62 ans avait ensuite déploré à plusieurs reprises le manque de soutien de l’Etat dans ce contexte particulièrement tendu.

La démission du maire de Saint-Brevin-les-Pins a suscité de très nombreuses réactions en France. Le 24 mai, près de 3.000 personnes, parmi lesquels de nombreux élus de gauche, se sont réunis dans la commune pour apporter leur soutien aux maires victimes de menaces ou violences.