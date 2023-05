Près de Nice, un habitant lègue un demi-million d’euros à sa commune

Il n’a rien imposé, ni demandé une quelconque publicité pour les 473.185,12 euros légués, par testament devant notaire, à la commune qu’il « adorait ». Alexandre Brahim, un habitant de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), décédé en 2018 à l’âge de 97 ans, a fait don de tout son patrimoine à la collectivité qui lui a tout de même rendu hommage, le 25 mai, en conseil municipal. « Touché », le maire LR Lionnel Luca a « salué [la] mémoire de ce monsieur » qu’il n’a « pas eu le plaisir de connaître ». Etonné par cette démarche, l’élu a également précisé que « ça ne [lui] était jamais arrivé en [quarante] années de mandats publics ».

« Comme il n’avait pas d’héritier, il a pensé à la commune. Je suis touché qu’un citoyen ait voulu que ses biens profitent à l’intérêt général et à la collectivité », a déclaré Lionnel Luca. « En plus, il ne met pas de contrainte, ni d’obligation [dans son testament]. On fait ce qu’on veut » de la somme, a-t-il détaillé, expliquant que le legs serait de toute façon « fléché » avec « une petite plaque » à son nom. « Je ne veux pas que sa mémoire disparaisse », a dit l’édile.









Peut-être investis dans le centre nautique

La commune réfléchit à investir le legs d’Alexandre Brahim, « qui, paraît-il, aimait nager », dans des travaux « sur le centre nautique, dans le cadre des Jeux olympiques », a également expliqué le maire de Villeneuve-Loubet en conseil municipal. C’est une des pistes possibles, mais rien n’est encore acté, a précisé Julie Dana, sa directrice de cabinet, contactée, ce mercredi, par 20 Minutes. « Le don sera dans tous les cas utilisé en tenant compte des passions de ce monsieur, un grand sportif qui aimait la mer », a-t-elle ajouté.

Cette première pour la commune a donné l’idée à Lionnel Luca de lancer un appel à ses administrés : « Ne vous privez pas. Si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il sera mieux utilisé à Villeneuve-Loubet. » Une option, selon lui, plus intéressante « que de le laisser dans vos impôts » et « de se le faire piquer par l’Etat, qui n’en fait jamais rien de bon », a tancé le maire LR. La collectivité a même lancé le projet de créer « une fondation spécifique » pour gérer les éventuels futurs autres legs sur le modèle de ce qui était déjà fait, notamment à Saint-Tropez.