Vous êtes en visio et soudain, votre conjoint débarque en parlant très fort. Vous avez investi le bureau quand votre femme vous invite à déguerpir car elle a besoin de l’espace. Vous avez un travail monstre et votre moitié refuse d’aller chercher les enfants à l’école, car elle aussi a trop de boulot… Le télétravail, c’est sympa, mais quand on est deux dans le même appart à bosser, cela crée parfois des tensions.

Selon une enquête de l’Observatoire du télétravail menée par l’ObSoCo avec IDHEAL Recherche et Action Logement et parue ce mercredi, 4 télétravailleurs sur 10 signalent des difficultés lorsque deux personnes du foyer bossent à domicile en même temps. Le bruit et le manque d’espace sont les gênes les plus souvent évoquées. Et l’absence de véritable coupure entre le travail et la maison fait que ces tensions peuvent perdurer dans la soirée.

Télétravaillez-vous souvent avec votre conjoint(e) à domicile ? Racontez-nous ce qui vous énerve le plus chez elle ou lui ces jours-là ? Fait-il trop de bruit ? Se réserve-t-il la meilleure place pour travailler ? Vous laisse-t-il toutes les tâches ménagères à effectuer ? S’agit-il de petites tensions ou cela occasionne-t-il un désaccord plus profond dans votre couple ? Avez-vous fixé des règles pour limiter ces brouilles ? Ou allez-vous changer vos jours de télétravail pour ne pas trop croiser votre compagnon ou votre femme ?