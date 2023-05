Elles veulent des mesures de prévention pour assurer la survie de leurs élevages. Les organisations agricoles de quatre départements du Sud-Ouest réclament une campagne de vaccination contre la grippe aviaire dès cet été pour garantir « la survie » des élevages de volailles et de canards dans la région, où le virus circule à nouveau.

Les chambres d’agriculture du Gers, des Landes, des Hautes-Pyrénées, des Pyrénées-Atlantiques, l’interprofession du foie gras (Cifog) et l’association interrégionale des volailles maigres en Nouvelle-Aquitaine (Airvol) ont publié un communiqué commun à ce sujet. Tous demandent au gouvernement un « déploiement » du vaccin « au cœur de l’été », des contributions de l’État et des collectivités pour la prise en charge de cette vaccination, ainsi qu’un « dépeuplement de tous les palmipèdes » dans un rayon de trois kilomètres autour des élevages reproducteurs.

« La survie des filières volailles »

« L’enjeu est désormais bel et bien la survie des filières volailles et palmipèdes dans le Sud-Ouest, leurs milliers d’emplois, leur histoire, leur patrimoine qui sont sur un fil, prêt à rompre », alertent ces organisations. Après plusieurs années de crises successives provoquées par la grippe aviaire, le virus circule à nouveau depuis le début du mois de mai dans la région, avec 81 élevages contaminés, dont plus de la moitié dans le Gers, selon le dernier décompte des autorités.

Deux vaccins expérimentés en France se sont d’ores et déjà avérés « très efficaces » sur des canards élevés pour le foie gras, a rapporté la semaine passée l’agence de sécurité sanitaire (Anses), ouvrant la voie à une campagne de vaccination nationale. Selon le ministère de l’Agriculture, celle-ci pourrait intervenir « dès l’automne 2023 », la stratégie de vaccination devant être finalisée au mois de juin. Lors de la précédente épizootie en 2022-2023, six millions de volailles ont été abattues en France selon le ministère, après 22 millions en 2021-2022.