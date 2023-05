Les propriétaires en sueur. Sur Facebook, une vidéo publiée le 21 mai dernier et vue plus de 25.000 fois depuis, met en alerte les proprios. L’internaute y explique que dès 2025, il ne sera plus possible d’être propriétaire de l’entièreté d’un logement. « L’État projette de mettre en France le même système de propriété qui est actuellement en place à Londres », explique-t-elle.

Selon cette dernière, l’Etat serait donc propriétaire de tous les terrains, logements et toutes sortes d’habitations. « Donc l’État récupère la propriété de tous les logements, on signe un bail avec l’État, donc de 99 ans et on est propriétaire du bail. C’est quoi ce délire ? » Ce délire n’est rien d’autre qu’un poisson d’avril, publié en 2022.

FAKE OFF

Les Français propriétaires peuvent se rassurer, l’Etat ne met pas en œuvre une telle solution. En 2020, déjà, nous avions vérifié une information similaire qui estimait que l’Etat allait faire payer un loyer à tous les propriétaires. L’information reposait sur une proposition de loi présentée par Jean-Luc Lagleize, alors député Modem.

Or, le texte présenté ne prévoyait pas un loyer pour les propriétaires, mais plutôt de « dissocier le foncier [le terrain] du bâti [les murs] lors de certaines acquisitions ». Le but était avant tout d’aider les classes moyennes à accéder à l’achat d’une propriété. Mais devant le Parlement, la loi Lagleize a suscité de vives inquiétudes. A ce jour, elle n’a toujours pas été adoptée et n’est pas en vigueur.

Un poisson d’avril

Pour mieux comprendre le contenu de la vidéo, il faut en fait revenir à ses origines. Avant Facebook, la publication est apparue sur TikTok. La vidéo a initialement été publiée le 1er avril 2022 sur le compte « Actu.immo », suivi par près de 102.000 abonnés. Plusieurs fois par semaine, une experte y délivre des conseils en immobilier.

Vous l’aurez compris, la date du 1er avril a ici son importance. Contactée par nos confrères de l’AFP Factuel, la spécialiste en immobilier avait expliqué la teneur humoristique de cette vidéo. « Les dates sont toujours très importantes. #immobilier #loi #conseilimmobilier #achat #vente #conseil #actualité #avril [emoji poisson] », explique désormais la description de la vidéo, qui a été changée par l’internaute.

Une description tronquée

Mais lors du partage sur d’autres réseaux sociaux, comme la publication vue sur Facebook, la description a disparu et il n’y a plus aucune indication sur le fait que le contenu soit humoristique. « En 2025, en France, il ne sera plus possible d’être propriétaire d’un logement. Un bail emphytéotique de 99 ans que l’Etat vous vendra et que vous pouvez céder durant cette période. L’état reprendra le bail après 99 ans pour vous le revendre à vous ou à autrui pour 99 ans », explique uniquement la publication du 21 mai.

Quant au Royaume-Uni, il existe bien des règles pour les propriétaires. Dans le pays, et ce depuis des décennies, lorsqu’on achète une propriété, la durée est limitée sur une période de 21 à 99 ans.