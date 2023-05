L’autopsie a confirmé ce que les enquêteurs savaient déjà. Iris C., dont le corps sans vie a été découvert près de Lorient samedi 27 mai, a bien été victime d’un meurtre. Le corps dénudé de la jeune femme âgée de 23 ans avait été aperçu flottant à la surface du Blavet à Lanester, tout près de Lorient (Morbihan). D’après le parquet de Lorient, l’autopsie a révélé de multiples traces de violences subies par la jeune Bretonne confirmant l’origine criminelle de la mort.

D’après le rapport des deux experts de l’institut médico-légal, Iris C. présentait des lésions traumatiques et des hématomes au niveau de la tête et du visage, probablement après avoir été frappée par un objet contondant. Le corps de la victime présentait également des traces de strangulation qui aurait pu entraîner une asphyxie. On ignore pour l’heure si cette asphyxie est liée à ces traces ou à la noyade. L’autopsie a également révélé « le caractère récent de rapports sexuels », a fait savoir le procureur, « sans qu’il ne soit possible d’affirmer l’existence de violences à ce titre ».









Plusieurs analyses notamment toxicologiques vont être pratiquées et permettront d’apporter des réponses aux questions des enquêteurs et de la famille. C’est désormais la police judiciaire de Rennes qui est saisie des investigations « en raison de leur complexité, de leur volume et de leur technicité », a fait savoir Stéphane Kellenberger.

Originaire de Guidel, Iris C. avait passé la soirée dans un bar de Lorient avant sa disparition. D’après des témoins cités par Le Télégramme, la jeune femme avait été aperçue titubant à la sortie de l’établissement, accompagnée de plusieurs hommes. Un suspect, membre de son entourage, avait été placé en garde à vue samedi, avant d’être relâché.