Le compte à rebours est déjà bien enclenché ! Les épreuves écrites du bac français auront lieu le jeudi 15 juin et seront suivies des épreuves orales, entre le 19 et le 30 juin. Les conseils de classe de 1re ayant lieu ces jours-ci, vous serez bientôt déchargés des exposés et contrôles. Ce qui va vous permettre de vous consacrer entièrement à la révision du bac. Nous vous donnons donc rendez-vous ce jeudi à 18 heures sur Instagram pour un live sur la préparation au bac français avec Elodie Pinel, prof de Français, qui exerce aussi pour le site Les bons profs. Vous pouvez d’ores et déjà lui poser toutes vos questions en remplissant le formulaire ci-dessous.

Souhaitez-vous avoir ses conseils pour faire votre rétro planning des révisions ? Faut-il réviser l’écrit et l’oral en même temps ? Faut-il savoir dès à présent si on prendra le commentaire ou la dissertation ? Quels sont les bons trucs pour savoir dégager une problématique ? Comment bâtir un bon plan ? Que faire si on n’a pas fait toutes ses fiches pour l’oral ? Quelles notions de grammaire faut-il maîtriser absolument ? Comment se préparer à la question sur la lecture cursive ?