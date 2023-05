La dictée, on est tous passé par là. Si pour certains, l’exercice filait quelques sueurs froides, d’autres en revanche raffolent de ce type d’épreuve. Ce dimanche, sur les Champs-Elysées, aura lieu une grande dictée réunissant le plus grand nombre de participants jamais rassemblés. L’occasion d’exhumer de votre mémoire vos plus beaux ou vos plus horribles souvenirs d’enfant. Racontez-nous.





Avez-vous un meilleur ou un pire souvenir de dictée ? Une anecdote qui vous a marquée ? Comment vous abordiez l’exercice ? Étiez-vous bon ou mauvais élève lors de cette épreuve ? Qu’est-ce qui vous mettait le plus en difficulté ? Dites-nous tout.