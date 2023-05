Les opposants jubilent. Le groupe Le Duff fulmine. Ce mardi 30 mai, l’entreprise agroalimentaire basée à Rennes a annoncé l’abandon de son projet d’usine de boulangerie industrielle qu’elle souhaitait construire à Liffré (Ille-et-Vilaine) pour sa marque Bridor. Contesté par plusieurs associations, notamment pour sa consommation en eau, le projet faisait l’objet de plusieurs recours devant la justice. « Bridor ne peut pas attendre dix ans pour construire une nouvelle usine », explique la société dirigée par Louis Le Duff dans un communiqué, précisant mettre un terme au projet « avec regret pour la Bretagne et ses collaborateurs ».

Le groupe Le Duff avait entamé des recherches dès 2017 pour la construction d’un nouveau site de production de ses produits de boulangerie industrielle. En pleine croissance, notamment à l’export, l’entreprise expliquait que la poursuite de son développement passait par la construction d’un nouveau site. La commune de Liffré, longtemps dirigée par l’actuel président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard, avait été retenue pour l’implantation sur un site de 20 hectares, dont 6 hectares auraient été occupés par des bâtiments et 5 par des parkings et zones de chargement. Plusieurs associations écologistes avaient dénoncé le choix de cette parcelle, qui abrite une zone humide.

Le gros coup de gueule de Louis Le Duff

Ce projet estimé à 250 millions d’euros a pour but de « renforcer les capacités de production actuelle » des usines de Servon-sur-Vilaine (Ille-et-Vilaine) et de Louverné (Mayenne) « qui ont atteint leur capacité de développement », selon Bridor. Le groupe promettait 500 emplois. « Nous avons pesé les choses mûrement, y compris les toutes récentes initiatives du gouvernement en matière d’implantation industrielle. Cette échelle de temps est incompatible avec la demande croissante de nos clients », regrette Philippe Morin, directeur général de Bridor.

En novembre, le patron Louis Le Duff avait poussé un coup de gueule. Celui qui fait partie des 50 plus grandes fortunes françaises estimait que le ralentissement de son projet était dû à une querelle politique, et citant les noms de candidats battus aux élections régionales.

Trois milliards d'euros de chiffre d'affaires

L’abandon du site de Liffré a poussé le groupe à investir davantage dans ses autres sites français. Le Duff a également acquis la société Panidor et ses 500 salariés au Portugal mais aussi la société Lecoq Cuisine en Amérique du nord. La capacité de l’usine de Montréal, au Canada, a été doublée. Présent dans plus de 100 pays dans le monde, Bridor représente près de la moitié des trois milliards d’euros de chiffre d’affaires du groupe Le Duff, également propriétaire des marques Del Arte, La Brioche Dorée et Le Fournil de Pierre. Il emploie plus de 35.000 personnes dans le monde.