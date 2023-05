Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Allocations, cartes Vitale, retraités à l’étranger… Après la fraude fiscale, l’exécutif s’attaque à la fraude sociale. Gabriel Attal a ainsi dévoilé lundi dans Le Parisien un vaste plan qui doit permettre de faire des économies et de doubler les redressements d’ici à 2027. Le ministre délégué chargé des Comptes publics se donne au total 10 ans pour mener à bien ce chantier. L’une des propositions, la fusion de la carte Vitale avec la carte d’identité, n’a par contre apparemment pas fait l’objet de concertation au sein du gouvernement. Un cadre du ministère de l’Intérieur a en effet réagi immédiatement et mis en garde contre une telle mesure « techniquement impossible et pour laquelle la Cnil est profondément opposée ».

L’administration va devoir faire face à ses « manquements ». La commission d’enquête parlementaire publie ce mardi son rapport sur l’agression mortelle du militant indépendantiste corse Yvan Colonna à la prison d’Arles en mars 2022. Celui-ci doit être publié en ligne dans la journée, et le président de la commission Jean-Félix Acquaviva (député Liot de la Haute-Corse) et le rapporteur Laurent Marcangeli (député de la Corse-du-Sud, Horizons) tiendront une conférence de presse à l’Assemblée à 17 heures. Durant six mois, la commission a notamment cherché à comprendre pourquoi Franck Elong Abé était en détention ordinaire et comment il a pu se retrouver seul avec Yvan Colonna pendant 15 minutes





Pour la première fois, un civil chinois est dans l’espace. Ce mardi, la Chine a en effet envoyé avec « un succès total » vers sa station spatiale Tiangong trois nouveaux astronautes, dont un non-militaire, avec l’ambition de renforcer ses connaissances en matière de vol habité face aux Américains et Russes. Une expérience précieuse pour le géant asiatique, qui a réaffirmé lundi vouloir envoyer un Chinois sur la Lune d’ici à 2030.