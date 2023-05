Il avait été placé en garde à vue samedi, quelques heures après la découverte du corps sans vie d’une femme dans une rivière près de Lorient (Morbihan). Il a finalement été libéré dimanche soir « après les vérifications menées par les enquêteurs de police de Lorient », a fait savoir le procureur de la République Stéphane Kellenberger.

Agé d’environ trente ans et décrit comme un proche de la victime, le mis en cause était suspecté d’être lié à la disparition puis à la mort d’Iris C., jeune femme de 23 ans dont le corps sans vie a été retrouvé samedi matin dans le Blavet, rivière traversant la ville de Lanester. Ce sont des promeneurs qui ont effectué la macabre découverte. Des traces de violences auraient été retrouvées sur le corps dénudé.

La soirée passée dans un bar

Une autopsie a été programmée mardi afin de déterminer les raisons de la mort de la jeune femme. D’après les informations recueillies par Le Télégramme, la victime avait passé la soirée dans un bar de Lorient vendredi soir. Elle aurait été aperçue repartant de l’établissement accompagnée de trois hommes. Certains témoins ont confié que la jeune femme n’était « pas dans un état normal » et qu’elle s’était écroulée à plusieurs reprises.

Originaire de Guidel, dans le pays de Lorient, la jeune femme était « totalement inconnue, jusqu’alors, des services de justice à quelque titre que ce soit », selon le parquet.