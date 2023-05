Caravanes, voitures, camping-cars, poids lourds… Quelque 1.500 « véhicules en tout genre » ont débarqué samedi soir dans la garrigue et dans les chemins escarpés de la commune de Viols-en-Laval, dans l’Hérault, pour rejoindre une rave party. « Près de 6.000 personnes sont rassemblées » depuis, en pleine nature, sur les lieux, situés à une vingtaine de kilomètres au nord de Montpellier, a annoncé la préfecture, précisant que « l’arrivée massive » des teufeurs a généré « d’importantes difficultés de circulation, sur un terrain inadapté difficile d’accès ».

Une cinquantaine de gendarmes sont mobilisés « pour fluidifier la circulation et sécuriser les abords » ont précisé les services de l’Etat qui comptaient procéder à de nombreux contrôles.

Un poste médical avancé

La zone est classée Natura 2000. « Face au risque d’incendie et aux difficultés d’accès des secours, une sensibilisation des organisateurs a été réalisée par les sapeurs-pompiers du SDIS 34 et les gendarmes », relève également la préfecture. Un poste médical a été installé pour assurer les premiers secours et des associations de prévention des risques sont présentes sur place.

L’Hérault est placé en vigilance jaune aux orages ce lundi avec des risques d’averses de grêle dans l’après-midi et la soirée.

En Isère, une autre rave party non déclarée dans la campagne de Roybon a rassemblé 1.500 personnes dimanche matin, selon la préfecture de ce département.