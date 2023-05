Gaz lacrymogènes et interpellations. La manifestation organisée à Rennes samedi qui a rassemblé quelque 600 personnes, selon la préfecture, s’est terminée par quatre interpellations par les forces de l’ordre. Les manifestants ont défilé contre « Macron, Darmanin et le fascisme ». Les forces de l’ordre ont procédé à des tirs de gaz lacrymogènes à peine quelques minutes après le départ du cortège de la place de Bretagne. Des manifestants très mobiles faisaient alors mouvement vers la place de la République, menaçant de s’attaquer à une agence bancaire et un grand magasin.

Une centaine de manifestants, jeunes pour la plupart, vêtus de noirs et blancs, masqués et munis de parapluies noirs déployés avaient pris la tête du cortège derrière une banderole sur laquelle était écrit « Contre le travail ». La préfecture avait interdit la manifestation et déployé plusieurs dizaines de forces de l’ordre pour empêcher la manifestation de déborder dans le centre-ville.

Violences envers des journalistes par des ultras

Vers 17 heures, alors que les supporteurs du Stade Rennais avaient prévu de défiler avant la rencontre Rennes-Monaco prévue à 20 heures, un photographe et une journaliste de Ouest-France ont par ailleurs été violemment pris à partie par des manifestants du groupe d’ultras du Roazhon celtic kop (RCK), a-t-on appris auprès de la rédaction du journal.

La journaliste de Ouest-France qui couvrait le défilé a été invectivée et sommée « de dégager » tandis que des manifestants ont aussi pris à partie un photographe à qui « ils ont tenté d’arracher les appareils photos », selon la même source.