Près de quatre mois après le braquage d’une bijouterie à Gstaadt en Suisse, une équipe de braqueurs, soupçonnée d’être à l’origine du coup, a été arrêtée à Lyon, Marseille mais aussi dans les environs de Nice, apprend-on ce vendredi du parquet de Marseille.

Les faits avaient été commis le 9 février à 12h30. Menaçant les employés de la boutique avec des armes de poing, deux malfaiteurs s’étaient emparés de nombreux bijoux dont la valeur est estimée à 40 millions de francs suisses (environ 41 millions d’euros). Avant de repartir au volant d’un véhicule volé à Annemasse, en Haute-Savoie.

Quatre personnes écrouées

Cette semaine, onze personnes, suspectées d’être impliquées dans ce braquage à divers degrés, ont été interpellées par les effectifs de la police judiciaire de Nice et de Lyon, avec l’assistance du raid et de la BRI de Nice. « Lors des perquisitions, 4.550 euros, des serflex, deux talkies-walkies, un tracker et un brouilleur ont été saisis », indique le parquet de Marseille.

Quatre d’entre elles, des hommes âgés de 27 à 32 ans, ont été mises en examen pour « vol avec arme en bande organisée » et « participation à une association de malfaiteurs en vue de crimes en bande organisée et vols en bande organisée ». Elles ont été écrouées.