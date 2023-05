La semaine prochaine s’annonce explosive à Plouguerneau dans le nord du Finistère où six bombes allemandes de la Seconde Guerre mondiale vont être contreminées au large. Découverts par le groupe de plongeurs-démineurs de la Marine nationale, ces engins explosifs de type Luft Marine Bom pèsent 812 kilos chacun. L’opération, qui se déroulera du 31 mai au 3 juin, nécessitera le déplacement des munitions avant leur explosion.

Par mesure de sécurité et pour prévenir tout risque de dommage aux personnes et aux biens, la préfecture maritime de l’Atlantique a pris un arrêté pendant toute la durée de l’intervention. Toute navigation sera ainsi interdite dans un rayon de 2,5 kilomètres autour des engins explosifs durant les phases de relevage et de remorquage et de 1,5 kilomètre durant les phases de transport et de contreminage.

La baignade et les activités nautiques seront également interdites dans un rayon de 4,1 kilomètres. Il sera impossible enfin de se balader sur le littoral du 31 mai au 2 juin sur les communes de Plouguerneau et de Guissény.