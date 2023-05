Expéditif. Ce vendredi, le tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu sa décision suite aux faits de violences, de provocation à la haine, d’injures en raison de l’orientation sexuelle et de dégradations commises lors de la marche des fiertés à Bordeaux, le 12 juin dernier. Ce jour-là, neuf militants de l’ultradroite avaient grimpé sur le toit de la maison écocitoyenne de Bordeaux pour brandir une banderole : « Protégeons les enfants, Stop folie LGBT » tout en scandant des chants « anti-LGBT » au mégaphone et en effectuant des saluts nazis. Après des altercations avec des manifestants, tous finiront en garde à vue.

Ce vendredi 26 mai, le verdict est tombé et aucun des neuf prévenus n’était présent. Alors, la présidente, Sonia Silva a rendu la décision en quelques minutes seulement. Un seul des militants, le leader, initiateur de l’action et lanceur de chants au mégaphone a été condamné à une amende de 1.000 € pour « injure publique en raison de l’orientation sexuelle ». Deux autres ont été condamnés pour la dégradation d’un passage piéton aux couleurs LGBT. Enfin, un dernier, accusé d’avoir lancé du gravier en direction manifestants, déjà condamné pour des faits de violences dans le quartier de Saint-Michel, a été relaxé pour ces faits.

Aussi, aucun de ces militants n’a été jugé pour les propos écrits sur la banderole et pour les supposés saluts nazis en raison d’un « oubli de citer une citation directe par l’huissier au Procureur de la république, comme nous l’explique Maître Laforcade, avocat des parties civiles. C’est rageant car c’est un peu le cœur du dossier et c’est aussi la seule partie sur laquelle nous n’avions aucune prise ».

Même si ce dernier tient tout de même à relativiser : « On part de très très loin dans ce dossier, c’est là où il diffère de celui des violences de Saint-Michel. Nous sommes passés très près de n’avoir ni poursuite, ni condamnation. Maintenant, les peines peuvent paraître insuffisantes, mais elles sont satisfaisantes car il y a une reconnaissance de ce qui a été subit. Une injure du fait de l’orientation sexuelle, c’est un délit et ça a été reconnu comme tel. »

« Une victoire historique »

De son côté, Tristan Poupard, président de l’association Le Girofard s’est réjoui de la reconnaissance du « caractère homophobe ». « On était préparé à ce genre de peines, reconnaît, le militant bordelais. Quand on regarde bien, c’est très souvent compliqué de faire retenir le caractère homophobe et c’est le cas ici. Alors, c’est une grande satisfaction. Pour nous, c’est une victoire historique car les gens doivent savoir que ce n’est pas une opinion qu’ils donnent, c’est un délit, c’est de l’homophobie. » Même si ce dernier regrette la non-possibilité d’assortir ces peines à des « peines complémentaires, éducatives » en raison de « la nature de l’infraction », comme le rappelle Maître Laforcade.









Tristan Poupard est désormais tourné vers l’avant et regarde désormais en direction du mois des fiertés, qui se tiendra au mois de juin prochain. « Il faut que les gens sachent, il faut que ça rassure tout le monde, clame le dirigeant de l’association. La prochaine marche des fiertés aura lieu le 10 juin prochain avec un dispositif de sécurité renforcé par rapport aux années précédentes. »