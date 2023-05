« 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin dans votre Bulletin d’information matinal (BIM).

Une Assemblée générale sous tension. Dès l’aube, des dizaines de manifestants pour le climat ont tenté de pénétrer dans le tronçon de rue passant devant la salle Pleyel, dans les beaux quartiers parisiens, où doit se tenir dans la matinée l’assemblée générale des actionnaires de TotalEnergies. Une dizaine d’entre eux, qui s’étaient assis devant l’entrée, ont été délogés par les forces de l’ordre et des échauffourées ont eu lieu. La police a fait usage de bombes lacrymogènes pour déloger les manifestants. Après trois sommations en moins d’une minute par haut parleur, les forces de l’ordre ont projeté du gaz lacrymogène au milieu d’un groupe de militants pour le climat.

Une petite fille de 10 ans a été enlevée jeudi matin vers 8h15 devant son école à Fontaine (Isère), indique le parquet de Grenoble, confirmant une information de France Bleu. L’enfant a été kidnappée par « son père et un complice cagoulé qui a gazé avec du lacrymogène la mère » de la fillette, précise Eric Vaillant, procureur de la République. « Suite à l’enlèvement ce matin à Fontaine de la jeune Eya par son père et un deuxième homme encagoulé, l’alerte enlèvement est déclenchée », a annoncé le procureur Eric Vaillant dans un communiqué. Selon la description, la petite fille mesure 1m60, a les yeux marron et les cheveux longs.









Après l’espace, Elon Musk part à la conquête de nos… cerveaux. La start-up Neuralink, l’une de ses entreprises, a annoncé jeudi sur Twitter qu’elle avait reçu l’accord des autorités sanitaires américaines pour tester ses implants cérébraux connectés sur des humains. « C’est un premier pas important qui permettra un jour à notre technologie d’aider de nombreuses personnes », a déclaré la société californienne sur son compte Twitter, précisant que « les recrutements pour les essais cliniques ne sont pas encore ouverts ». Neuralink conçoit des appareils connectés à implanter dans le cerveau pour communiquer avec les ordinateurs directement par la pensée.