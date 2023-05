Un an après le début de son expérimentation, le vaccin contre la grippe aviaire destiné aux canards et fabriqué dans le Libournais Ceva Santé a été validé ce jeudi par le ministère de l’Agriculture. Sur son site Internet, ce dernier a annoncé que les résultats obtenus lors de l’expérimentation ont été « favorables et apportent des garanties suffisantes pour lancer une campagne de vaccination ». Celle-ci sera officiellement lancée à l’automne 2023.

Cette période d’essai du vaccin destiné aux canards mulards s’est déroulée en deux phases : « Une première phase en condition terrain et une deuxième phase dans les animaleries confinées du Laboratoire national de référence de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

Pour Ceva, la prochaine étape consiste à obtenir une Autorisation Temporaire d’Utilisation et à être choisi par le gouvernement dans le cadre de l’appel d’offres lancé par le ministère en avril dernier.