Ladislas Polski, le maire MRC de La Trinité, dénonçait un « projet absurde et injuste » auquel il s’opposait vivement. Il a obtenu gain de cause. Le projet d’un nouveau centre de rétention administrative (CRA) de plus de 100 places « envisagé » dans sa commune, voisine de Nice, est finalement abandonné, a annoncé Christian Estrosi à Nice-Matin.

La semaine dernière, le ministre de l’Intérieur avait expliqué dans un courrier que cette structure pour des étrangers en situation irrégulière y était « envisagée ». Gérald Darmanin, que le maire de Nice a rencontré mardi soir, « a compris que ni moi, ni mon ami Ladislas Polski n’en voulions à La Trinité, et il m’a assuré qu’il ne l’imposerait pas », a indiqué Christian Estrosi. Et de préciser : « c’est un point final à cette affaire ».





L’actuel centre fermera en 2025

En mars, le maire de Nice avait lui même réclamé la création « urgente » d’un centre de rétention administrative « déporté et temporaire » pour faire face à la « pression migratoire qui se renforce » dans le département des Alpes-Maritimes, limitrophe de l’Italie.

L’actuel CRA de Nice de 40 places, situé dans le commissariat Auvare à l’est de la ville, fermera avec son déménagement dans le nouvel « hôtel des polices » qui doit ouvrir mi-2025. Plusieurs pistes sont envisagées pour le remplacer « dans les environnements » de la caserne Auvare, « près de l’aéroport » ou encore « près d’une sortie d’autoroute » a expliqué le maire de Nice au quotidien régional.