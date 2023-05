Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron va se tenir ce jeudi aux côtés des policiers en deuil après la mort de trois de leurs collègues. Le président va pour cela se rendre à Roubaix dans le Nord pour rendre hommage aux trois jeunes policiers tués dans une collision dimanche avec un véhicule dont le conducteur était fortement alcoolisé et drogué. Le chef de l’Etat, qui était initialement attendu dans le Var, rencontrera les familles et les collègues des trois victimes, puis présidera, à midi, une cérémonie d’hommage à l’école nationale de police de Roubaix, accompagné de son épouse Brigitte Macron.

Une légende du Rock & Roll s’est éteinte. Agée de 83 ans, la chanteuse Tina Turner a succombé mercredi à une longue maladie. Au cours de sa carrière entamée dans les années 1950 aux Etats-Unis, elle aura remporté huit Grammys, récompenses ultimes de la musique américaine. Interprétant des tubes comme What’s Love Got to Do with It ou The Best, l’artiste pionnière a su enflammer les foules à travers le monde avec sa voix inimitable et son jeu de scène explosif. Celle qui affirmait n’avoir pas peur de vieillir, disait en avril au Guardian qu’elle espérait qu’on se souvienne d’elle comme de la « reine du Rock & Roll ».

C’est un début de campagne qui ne va pas rester dans les annales ou peut être pour montrer ce qu’il ne faut surtout pas faire. Elon Musk avait convaincu le gouverneur de Floride Ron DeSantis de lancer sa campagne pour la présidentielle de 2024 via une discussion en direct sur le réseau social. Mais le pétard a fait pschitt, avec des problèmes techniques qui ont perturbé cette grande première pendant une vingtaine de minutes. Notre correspondant aux Etats-Unis, Philippe Berry, revient pour vous sur ce fiasco technique qui a fait la joie de Joe Biden et de Donald Trump.