Le 8 janvier 2022, environ 2.000 personnes se sont réunies à Lyon contre le projet de pass vaccinal du gouvernement. « Je m’en souviens comme si c’était hier. Mes enfants m’en parlent tous les jours », glisse Kady, 38 ans. Cette habitante d’un appartement situé au 3e étage de la rue Romarin (1er arrondissement), près de la place des Terreaux dans le centre-ville, n’a pas assisté au rassemblement. Pourtant, elle et sa famille sont « marquées à vie », selon ses mots. « Un CRS a tiré une grenade lacrymogène chez moi », résume-t-elle en une phrase. « La fusée », comme l’a qualifiée sa fille en la voyant entrer, a atterri dans la chambre des enfants.

« Mes deux plus petites étaient dans le salon et moi, dans ma chambre. Tout l’appartement s’est retrouvé enfumé, poursuit la mère de famille. On s’est réfugié sur le palier. Je n’arrêtais pas de pleurer. Je ne comprenais pas ce qu’il se passait. J’ai eu si peur. Surtout pour la vie de mes filles. J’ai pensé à cette pauvre Zineb Redouane. Cette fois-ci, ça aurait pu être nous. C’était notre tour. »

Après les faits, cette Lyonnaise a déposé plainte pour « destruction de biens » et « blessures involontaires ». L’IGPN avait également été saisie par le procureur. Près d’un an et demi plus tard, Kady vient d’apprendre qu’aucune des deux enquêtes n’irait plus loin. La plainte a été classée sans suite.

« Le policier peut continuer sa vie tranquillement, lui »

Sur le courrier daté du 11 janvier 2023 – que la plaignante assure ne jamais avoir reçu et qu’elle a découvert il y a deux semaines après une relance de son avocate auprès des services du procureur –, il est écrit que « les preuves ne sont pas suffisantes […] pour que des poursuites pénales puissent être engagées ».

Une réponse que la victime ne comprend pas. « Les images sont pourtant formelles, lance-t-elle. Un internaute a filmé toute la scène depuis l’extérieur. Le policier a utilisé une arme dangereuse. Et il ne subira jamais aucune conséquence de ses actes. Lui, il peut continuer sa vie tranquillement », déplore-t-elle. Avant d’ajouter : « Heureusement, personne n’a été tué ou blessé ce jour-là. Mais c’est comme si j’étais morte psychologiquement depuis. » Elle souhaite contester cette décision, se sentant victime d’injustice.

La police tire dans la vitre d'un immeuble avec une Femme et des enfants à Lyon

Un mauvais souvenir de Zineb Redouane 08/01/2022#ViolencesPolicieres #Lyon #manif8janvier pic.twitter.com/hk3m02WLyh — Adrien Arbl (@Adrien_arbl) January 8, 2022



Son avocate, maître Laure Bret, précise qu’une procédure indemnitaire est en cours avec « accord sur principe » et qu’en parallèle, une demande de copie de l’enquête pénale avait été faite. « Dans ce genre d’affaires, il est extrêmement rare que des sanctions pénales soient prononcées, confie-t-elle. Ma cliente espérait tout de même une reconnaissance, même symbolique. Pour elle, comme pour les autres cas. Notamment face au choc psychologique que ces événements peuvent engendrer. »

Que « justice soit faite »

Depuis ce 8 janvier 2022, plus personne ne souhaite dormir dans la chambre « qui rappelle l’horreur » et « réveille des traumatismes ». La fenêtre transpercée a immédiatement été changée mais les impacts de la grenade restent encore visibles dans la pièce. « C’est à la locataire de faire les démarches pour les réparer. Le prestataire se tient à sa disposition », assure-t-on du côté d’Alliade Habitat. Kady dément. « Personne ne me répond quand j’appelle », assure-t-elle.

Dans tous les cas, cette Atsem (agente territoriale spécialisée des écoles maternelles) veut quitter ce logement qu’elle habite depuis 2010. « Je ne me sens plus en sécurité ici », appuie-t-elle. Problème, aucun T6 ou T5 n’est disponible dans les secteurs choisis. « Nous avons suggéré à la requérante d’élargir sa demande au 8e arrondissement. Ce qu’elle a refusé », affirme le bailleur social. De nouveau, la Lyonnaise réfute. « Pourquoi je ferais ça sachant que c’est exactement dans ce quartier que je travaille ? Je suis prête à accepter n’importe quoi. »

Avec la médiatisation de son affaire, initialement par Rue89 puis par BFM, cette femme de 38 ans espère que « justice soit faite » et qu’il y ait « une prise de conscience ». Pour rappel, quatre ans après la mort de Zineb Redouane à Marseille, aucune personne n’a été inculpée ni suspendue, comme l’a souligné Amnesty International.