La décision n’a fait l’objet d’aucune communication. Elle n’est pourtant pas sans conséquence pour les étudiants du campus de la Harpe. La rumeur qui enflait dans les rangs de la filière Staps s’est révélée fondée. Le 30 juin, le campus du nord de Rennes verra son restaurant universitaire fermer ses portes définitivement. A moins d’un mois de l’échéance, le Crous Bretagne vient de confirmer la fermeture du resto U au profit d’un projet immobilier destiné à accueillir une résidence étudiante. L’administration explique que « des études d’aménagement sont en cours » pour concevoir des logements en lieu et place du resto U dans le cadre du plan Etat-région. Un vrai besoin face à la crise du logement. Mais fallait-il fermer si rapidement le RU alors qu’aucune construction ne devrait démarrer avant plusieurs années ? Le Crous explique que le restaurant de Rennes-2 « n’a pas connu d’investissements majeurs » ces dernières années « ce qui rend difficile son exploitation ». Cinq cent à 700 personnes viennent s’y restaurent en période scolaire.









Du côté des étudiants, c’est la déception et la colère qui priment. Une pétition a même été lancée. Une habituée des lieux s’étonne par exemple du timing choisi par le Crous pour décider de cette fermeture. « Cette décision a été prise depuis plusieurs mois, mais tombe maintenant, alors que l’année universitaire est terminée, et qu’il n’y a quasiment plus d’étudiants », interroge-t-elle. Le Crous se veut rassurant et rappelle que les étudiants pourront se rendre au resto U Le Métronome « et profiter d’une nouvelle salle de restauration, avec sa propre ligne de distribution ».

Faut-il qu’ils y aillent en courant ?

Un premier problème se pose : le temps de trajet d’un peu plus de dix minutes à pied alors que les étudiants n’ont pas beaucoup de temps. Avec une pointe d’ironie, on pourrait leur conseiller d’y aller en courant (puisqu’ils sont en Staps). C’est surtout l’interminable file d’attente qui pose question. « Ça va être compliqué », témoigne une étudiante. Dans un contexte d’inflation, la fréquentation des Restos U a explosé ces dernières années. Trois millions de repas ont été servis en 2022 rien qu’en Bretagne. Pour répondre aux inquiétudes, l’aménagement d’un « Crous Market » est envisagé à la Harpe. A terme, l’université envisage le déménagement de la filière Staps vers le campus Villejean. Mais là non plus, cela ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs années.

La bonne nouvelle est qu’une structure de restauration sera ouverte tous les soirs sur chacun des trois campus de Rennes centre, Villejean et Beaulieu. Une demande récurrente qui permettra aux étudiants de manger au tarif social de 3,30 euros et 1 euro pour les boursiers.