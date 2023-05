Pour les femmes qui foulent le tapis rouge au festival de Cannes, les talons hauts, les paillettes et les flashs des photographes se mêlent aux vagues de cyberharcèlement. La youtubeuse Léna Situations et Anna Biolay ont fait leur première montée des marches cette année. Mais leurs débuts sur la Croisette ont été entachés par une litanie de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. « Trop grosses cuisses, dommage », « avec son corps de lâche, beurk », « avec ses jambes, elle ne devrait pas mettre ce genre de tenues », etc. L’influenceuse de 25 ans, Léna Mahfouf de son vrai nom, a essuyé une kyrielle de messages critiquant son poids et, plus particulièrement, ses cuisses.

Quant à la fille de Benjamin Biolay, outre des commentaires grossophobes, son visage a été la cible d’attaques à grand renfort d’abjectes comparaisons. « Les corps des femmes sont davantage soumis au contrôle social que ceux des hommes », souligne Dimitra Laurence Larochelle, sociologue des médias et du numérique. « Dans les événements comme le Festival de Cannes, il y a un spectacle primaire - le festival, et un spectacle secondaire - le corps féminin. Et c’est ce dernier qui fait traditionnellement l’objet de discussions dans les magazines people ou dans de nombreuses émissions télévisées », illustre la chercheuse postdoctorale à l’université du Québec à Montréal.

Le « double standard »

En 2021, l’actrice Corinne Masiero s’est déshabillée sur la scène des Césars afin de faire passer un message sur les difficultés des professionnels du spectacle. En retour, elle avait essuyé une flopée de haine et une multitude de commentaires dévalorisant son corps. Le journaliste Eric Revel avait fustigé cette « laideur » et cette « difformité » sur Twitter, tandis que Stéphane Tapie l’avait traitée d'« espèce de laideron » sur le plateau de Touche pas à mon poste. Pourtant, quelques années plus tôt en 2015, le comédien Sébastien Thiery s’était, lui aussi, entièrement dénudé - sur la scène des Molières cette fois-ci - sans provoquer un millième de ces cris d’orfraie.

« C’est le double standard. La société est beaucoup plus exigeante avec les femmes qu’avec les hommes », dénonce Pelphine, qui a créé le compte Instagram Corpscool qui dénonce la grossophobie. Quand une journaliste dit à Harrison Ford qu’il est « toujours sexy » à 80 ans, Léna Situations se voit traitée de « dinde » sur les réseaux sociaux. « Le corps des femmes est davantage soumis aux diktats de beauté que celui des hommes et par conséquent à la critique sociale », abonde Dimitra Laurence Larochelle qui estime que « les industries pharmaceutiques et cosmétiques jouent un rôle très important dans la reproduction de ces stéréotypes ». « Par exemple, les publicités pour les crèmes anti-âge s’adressent presque exclusivement aux femmes » tout comme « les publicités qui promeuvent des médicaments pour la perte de poids (…) sous-entendant que ce sont particulièrement les femmes qui devraient toujours rester maigres et donc attirantes. », illustre la sociologue.

En moyenne, les Françaises font du 40 ou du 42

« Les injonctions qui pèsent sur les femmes sont lunaires. Léna fait un 36-38, c'est moins que 77 % de la population ! », s’indigne la créatrice de Corpscool. En France, les tailles moyennes sont 40 (20 % des femmes) et 42 (17 % des femmes), d’après l’Institut français du textile et de l’habillement (IFTH). Avec un corps ultra-normé et un capital beauté important, la déferlante de haine qu’a subi la jeune créatrice de contenus a provoqué de nombreux articles.

Mais « il est important de rappeler que de nombreuses personnes vivent mille fois plus de violence dans une indifférence quasi totale », rappelle Pelphine avant d’ajouter : « plus le corps sort de la norme, plus les gens se sentent légitimes pour verbaliser leurs critiques, leurs opinions, leurs conseils ». Les idéaux féminins, malgré de plus en plus de représentations de corps différents, semblent pourtant de plus en plus difficiles à atteindre. Les filtres se multiplient sur les réseaux sociaux. Ils gomment tous les détails de la peau, affinent la taille, accentuent l’écart entre les cuisses, agrandissent les yeux ou encore apposent un maquillage artificiel aux femmes.

« Une véritable arme » pour détruire les femmes

« Dans les sociétés occidentales contemporaines, les idéaux de beauté promues à travers les médias et le numérique sont souvent irréalistes et inatteignables. Notre regard devient habitué à des images de corps parfaits qui sont pourtant loin d’être réalistes », dénonce Dimitra Laurence Larochelle. Cette pression est d’autant plus écrasante pour les femmes qui évoluent publiquement. « Quand les femmes prennent la parole, s’expriment, prennent de la place, ça fait peur. Les harceler, les détruire psychiquement, les humilier, c’est une manière de les faire disparaître », dénonce Pelphine.

« D’après les stéréotypes de genre, ce sont plutôt les hommes qui sont censés s’exprimer publiquement alors que les femmes sont en revanche censées s’occuper plutôt de la sphère privée », rappelle Dimitra Laurence Larochelle. Au risque d’entraîner les femmes dans l’ombre. « C’est une véritable arme parce que ça pousse certaines femmes à refuser des opportunités, d’autres à cesser de s’exposer », explique Pelphine. Avant de confier : « J’ai choisi d’être anonyme pour me protéger de tout ça. Quand j’étais attaquée, je voulais l’être sur mes idées, pas sur mon corps, pas sur mon physique ».