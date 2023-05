Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’émotion est vive depuis l’annonce du décès de Carène Thibaut-Mezino. Cette infirmière de 38 ans a été poignardée lundi, peu avant 13h30, alors qu’elle se changeait dans les vestiaires pour prendre son service dans l’unité « médecine et santé » du CHU de Reims. Interpellé mardi à trois reprises lors des questions à l’Assemblée nationale, le ministre de la Santé, François Braun a promis de réunir jeudi matin syndicats et représentants des professionnels de santé pour « qu’on voie tout de suite s’il y a des solutions possibles pour améliorer cette sécurité ». Un rapport sur la sécurité des professionnels de santé doit en outre être remis au gouvernement le 1er juin. Une minute de silence sera respectée ce mercredi dans tous les hôpitaux de France en hommage à la victime.

Même si personne ne veut la voir autour des bougies, la hausse des prix va s’inviter à la fête. Alors que le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est inscrit à 7 % en avril, la Banque centrale européenne célèbre ce mercredi son premier quart de siècle d’existence scandé par les crises qui l’ont obligée à repousser les limites de son action avec notamment des programmes de rachats de dettes publiques et privées. Environ 200 invités sont attendus à partir de 18h15 dans la tour d’acier et de verre de l’institution monétaire à Francfort. Pour l’occasion, le gâteau d’anniversaire sera coupé par la présidente de la BCE Christine Lagarde et deux de ses prédécesseurs, Jean-Claude Trichet et Mario Draghi.

Directement ou indirectement, Netflix veut faire payer ses utilisateurs… tous ses utilisateurs. Le vétéran du streaming a annoncé mardi que ses clients américains, français et d’une centaine d’autres pays devraient désormais payer un supplément pour partager leurs codes d’accès au service avec des personnes non-membres de leur foyer, dans le cadre de sa stratégie pour diversifier ses revenus. L’entreprise teste depuis un an cette nouvelle formule, et l’a déjà mise en place au Canada notamment, après une année 2022 difficile, marquée par des pertes d’abonnés au premier semestre, avant de rebondir au second.