Petits ou grands, plus de différence ! D’ici quelques semaines, tous les chiens pourront emprunter le tram strasbourgeois avec leurs maîtres. La mairie écologiste est en passe de l’annoncer et devrait mettre en place la mesure dès cet été. Il s’agit d’une réelle petite révolution dans la capitale alsacienne, jusqu’ici sur une voie différente de celles des autres métropoles. Que ce soit dans les transports de Paris (hors bus), Nice, Montpellier ou Grenoble par exemple, l’animal de compagnie préféré des Français y est déjà autorisé.

A Strasbourg, « seuls les animaux domestiques de petite taille convenablement enfermés et les chiens d’aveugle et d’assistance sont autorisés à bord des véhicules », était-il écrit dans le règlement. Celui-ci devrait donc évoluer pour aboutir à un accès à tous les chiens, les plus petits toujours dans des paniers et les autres avec une muselière. Le tout gratuitement et à n’importe quelle heure.

