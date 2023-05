Le tounage de films va-t-il faire un tabac en Dordogne, dans les années à venir? Quelques 175 dossiers de candidature avaient été déposés dans le cadre de l’appel à projets France 2030 « La Grande Fabrique de l’Image (studios et formation) », lancé par le Centre National de la Cinématographie et de l’image animée (CNC) il y a un an. Rima Abdul Malak, ministre de la Culture, vient d’annoncer à l’occasion du 76e Festival du film de Cannes, que 68 projets avaient été retenus dans 12 régions et parmi eux le projet France tabac à Sarlat, en Dordogne, porté par l’association Ciné Passion.

Favoriser les tournages en intérieur

Celui-ci a « l’ambition de créer un plateau technique et pédagogique, couplé à un studio de tournage et à un site de stockage et de recyclage des décors, des accessoires et des costumes », précise la région Nouvelle-Aquitaine, qui soutient le projet et se félicite de sa labellisation.

Le site de 28,000 m2, propriété de la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, comprendrait des locaux en intérieur qui pourrait séduire davantage les productions, en particulier anglophones, dans ce département déjà prisé pour ces nombreux décors naturels. Le département accueille déjà 100 à 150 journées de tournages par an. L’association est « dans l’attente du montant du soutien financier de cet appel à projets, nécessaire à sa parfaite réalisation. »