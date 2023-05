La devise républicaine « Liberté, Égalité, Fraternité », visible aux frontons des écoles, a du plomb dans l’aile. C’est ce qu'on peut déduire en lisant le sondage réalisé par l’Ifop pour la Fondation Kairos pour l’innovation éducative et dévoilé lundi soir. Selon celui-ci, 6 Français sur 10 considèrent que l’école ne donne pas les mêmes chances à tous les enfants. Le fait que les enfants défavorisés soient le plus souvent regroupés dans les mêmes établissements explique cette perception. Mais ce n’est pas tout : « Depuis une dizaine d’années, une partie des Français considére que la qualité de l’école publique s’est dégradée. Ils ont constaté, avec les différentes études Pisa et de manière statistique, la baisse tendancielle des performances des élèves et le fait que les origines sociales pesaient sur la réussite scolaire », analyse Jérôme Fourquet, qui dirige le département opinion de l’Ifop.

Les parents de collégiens sont ceux qui font le diagnostic le plus pessimiste. Pas étonnant quand on sait que c’est à partir du collège que certains élèves s’évaporent dans le privé ; un moyen de contourner la carte scolaire quand leurs parents jugent négativement le collège de secteur. Le lieu de vie semble aussi jouer un rôle important dans les chances de réussite scolaire : 58 % des Français interrogés estiment ainsi que chaque enfant ne bénéficie pas des mêmes chances s’il habite en ville ou dans une petite commune rurale. Le signe qu’ils ont conscience que les établissements de centre-ville, publics ou privés, sont le plus souvent fréquentés par des enfants de classes sociales favorisées.

Ouvrir les portes de tous les établissements aux élèves défavorisés

Malgré ce constat sombre, les Français ne restent pas la tête entre les mains. Ils ont même des avis bien tranchés pour améliorer l’égalité des chances à l’école. Ainsi, 56 % d’entre eux considèrent que l’Etat peut agir en permettant aux élèves moins favorisés d’accéder à l’école publique ou privée de leur choix, en prenant en charge tous les frais de scolarité et en supprimant la carte scolaire. Un modèle qui séduit particulièrement les parents exercant des professions intermédiaires, qui n’ont pas toujours les moyens de financer les frais de scolarité dans le privé quand ils souhaitent y mettre leurs enfants.

Cette idée résonne d’autant plus après le plan mixité scolaire récemment annoncé par Pap Ndiaye. Sauf que cette option est loin des orientations prises par le ministre de l'Education. La carte scolaire existe toujours dans le public, même si à Paris, par exemple, le système Afelnet permet aux élèves de boursiers de faire des choix de lycées et prend en compte leurs bons résultats scolaires dans leur affectation. Le ministre a fixé l’objectif un peu flou de « réduire les différences de recrutement social entre établissements de 20 % d’ici à 2027 », sans que l’on sache avec quels moyens. Par ailleurs, l’Enseignement privé ne s’est engagé à accueillir davantage de boursiers que si ces derniers bénéficient de l’aide des collectivés territoriales pour la cantine. Et les communes, départements et régions n’ont pas réagi à ces annonces, ce qui n’est pas très engageant pour la suite.

Un Français sur 4 plaide pour une réforme globale du ministère de l’Education nationale

Autre suggestion mise en avant par le sondage Ifop : scolariser l’ensemble des Français dans un système unique, où le privé et le public seraient fondus (25 % des sondés approuvent cette proposition). Une idée plébiscitée par 29 % des parents scolarisant leurs enfants dans le public, mais par seulement 15 % de ceux qui ont un enfant dans le privé. « Ceux qui veulent le plus de changement sont les familles du public. Celles du privé ne veulent pas ouvrir le jeu de la méritocratie, notamment par peur de la concurrence avec des élèves issus du public analyse Anne Coffinier, fondatrice de la Fondation Kairos









Quant à l’idée d’imposer des quotas contraignant les établissements les plus performants à prendre des élèves de différents niveaux et origines sociales, elle séduit 15 % des Français. Mais impossible qu’elle voit le jour, l’Enseignement privé ayant refusé que Pap Ndiaye ne lui impose ce système.

Quelles que soient les orientations prises, elles nécessiteront une réforme globale du ministère de l’Education nationale, dixit 40 % des Français. « Face à l’effondrement des résultats de l’école, ils ne veulent plus de demies-mesures », souligne Jérôme Fourquet. Une partie d’entre eux plaide aussi pour davantage d’autonomie pour les écoles publiques, l’évaluation régulière de leurs résultats et la publication de ces évaluations (20 % des sondés). Au risque d’accentuer encore la concurrence entre les établissements.