Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Elisabeth Borne continue ses rencontres avec les partenaires sociaux afin de relancer le dialogue social. Avant de recevoir ce mardi l’Union des entreprises de proximité (U2P), la Première ministre a reçu lundi à Matignon des organisations patronales, le Medef et la CPME, qui lui ont fait part des sujets post-réforme des retraites sur lesquels ils étaient disposés à négocier. Pour le Medef, Geoffroy Roux de Bézieux s’est dit « prêt à discuter de l’emploi des seniors », mais pas d’une éventuelle révision des ordonnances travail ou des retraites. « J’ai senti quelqu’un à l’écoute », désireuse « de trouver les sujets susceptibles d’être négociés entre partenaires sociaux » et de « tourner la page » des retraites, a pour sa part souligné François Asselin, président de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME), à propos d’Elisabeth Borne.

A Washington, l’exécutif s’active pour éloigner le spectre d’une crise financière mondiale. La secrétaire au Trésor Janet Yellen a en effet rappelé lundi qu’il était « très probable » que les Etats-Unis se retrouvent à court d’argent public après le 1er juin. Face à la menace d’un défaut de paiement américain, Joe Biden et le chef de l’opposition Kevin McCarthy ont voulu croire lundi à une sortie de crise, mais leurs désaccords ne sont pas encore surmontés. « Je viens d’achever une réunion productive » avec le patron républicain de la Chambre des représentants, a indiqué le président américain dans un communiqué, appelant à négocier « de bonne foi » pour trouver un compromis budgétaire. Il reste désormais 10 jours à la Maison-Blanche pour trouver une issue à la crise.

Dans l’enquête sur la mort le 25 mars en Guyane du gendarme Arnaud Blanc, il y a désormais six personnes appréhendées, dont l’homme suspecté d’être le tireur. Deux hommes, âgés de 28 et 32 ans, soupçonnés d’être impliqués dans ce drame, ont été arrêtés par la police du Brésil alors qu’ils tentaient de fuir vers ce pays, a indiqué lundi la gendarmerie française. Ces arrestations ont eu lieu vendredi sur le fleuve Oyapock, qui marque la frontière entre le département français et le Brésil, a indiqué le commandement de la gendarmerie de Guyane. « Les investigations se poursuivent, il y aura sûrement d’autres personnes à entendre », a-t-il en outre ajouté.