A l’approche du mois de juin et de ses habituelles Fêtes des mères et des pères, difficile de passer à côté des nombreuses publicités prétendant avoir LE cadeau idéal pour l’un ou l’autre de vos parents. Une avalanche de pubs qui peut s’avérer très douloureuse pour les nombreuses personnes ayant perdu un parent ou n’étant plus en bons termes avec lui ou elle. 20 Minutes donne la parole à ses lecteurs et ses lectrices pour qui ces deux journées sont synonymes de calvaire.

Vous n’avez plus l’un de vos parents, vous en êtes éloigné ou êtes fâché avec lui ou elle et les publicités pour la Fête des mères ou des pères vont rappellent en permanence cette absence ? Vous avez un désir d’enfant mais n’en avez pas ou ne pouvez pas en avoir et ces journées sont douloureuses pour vous ? Racontez-nous comment ces Fêtes et les semaines qui les précèdent vous affectent, vos témoignages pourront servir à la rédaction d’un article.