En 2022, 43.202 disparitions de mineurs ont été signalées en France. Soit une toute les douze minutes. 95 % d’entre elles correspondent à des fugues, selon les chiffres publiés ce jeudi par le 116 000, à l’occasion de la journée internationale des enfants disparus. Dans le détail, 544 disparitions sont le fruit d’enlèvements parentaux et 1.140 sont considérées comme des « disparitions inquiétantes ». Certaines n’ont jamais été élucidées. 20 Minutes revient sur quelques-unes d’entre elles.

Yves Bert, l’un des plus anciens cold case

C’est certainement l’une des plus vieilles affaires jamais élucidées en France. Petite tête blonde bouclée, Yves Bert n’avait que 6 ans lorsqu’il a disparu à Lyon en 1977. C’était le 3 février. Son frère Yannick l’attendait à la sortie de l’école Mazenod. Leur mère devait, comme chaque soir après son travail, les rejoindre sur le chemin de la maison. Mais ce jour-là, elle n’a trouvé que son aîné devant l’établissement. Yves, qui avait pourtant bien quitté l’école en compagnie d’une petite camarade, s’est volatilisé en l’espace de quelques minutes.

Les parents du garçon l’ont cherché sans relâche, placardant les murs de la ville d’affiches, promettant de ne pas porter plainte contre un supposé ravisseur. En vain : personne ne s’est manifesté. Dix mois après, ils ont reçu une lettre d’un corbeau les informant que l’enfant était vivant et en bonne santé. Depuis, plus rien. Quarante-six ans après, sa disparition reste une énigme. En 2017, sa mère, alors âgée de 70 ans, confiait au Parisien « avoir peur de mourir sans savoir ».

Nathalie Mazot, quarante ans de mystère

Elle avait amené avec elle sa nouvelle jupe blanche et une cassette de Serge Lama, les derniers cadeaux que sa maman lui a offerts. Le 6 novembre 1982, Nathalie Mazot, adolescente de 14 ans, a eu la permission de quitter son foyer pour mineurs à Bron (Rhône) afin de rendre visite à sa grande sœur, le temps d’un week-end. Mais l’adolescente aux longs cheveux bruns n’est jamais rentrée de sa virée à Lyon.

A l’époque, la police pense qu’il s’agit d’une fugue et accorde peu d’importance à l’affaire. Il faudra attendre vingt-cinq ans pour le dossier soit exhumé. En 2008, une enquête est ouverte pour « enlèvement et séquestration de mineure ». Cette fois, les policiers vont s’intéresser au propriétaire d’un ancien bar douteux du Vieux-Lyon. L’homme connaissait les deux sœurs. L’aînée y avait ses habitudes comme « hôtesse ». La petite l’accompagnait parfois. On raconte même que l’intéressé à la réputation sulfureuse a fait des travaux pour murer la cave de son établissement. De là à vouloir y cacher un corps ? La justice ordonne en 2015 de poursuivre les recherches et de fouiller les sous-sols. Ce qui ne donne rien. Le dossier a été définitivement refermé.





Nathalie Chazot a disparu à Lyon le 6 novembre 1982. - APEV

Ludovic Janvier kidnappé en pleine rue

Le 17 mars 1983, Ludovic et ses deux frères s’étaient vus confier la mission d’aller acheter des cigarettes pour leur père. Sur le chemin du retour, les garçons ont croisé un homme coiffé d’un casque de moto et vêtu d’un bleu de travail. Un inconnu, qui selon plusieurs témoins, leur demande de l’aider à retrouver son chien. Jérôme et le petit dernier Nicolas partent dans une direction. Ludovic, âgé de six ans, s’en va de l’autre, traîné de la main par ce mystérieux motard. C’est la dernière fois qu’il sera vu à Saint-Martin-d’Hères (Isère).

Deux ans plus tard, des spéléologues, partis en expédition dans une grotte située en plein cœur du Vercors, découvrent le squelette d’un enfant. Son crâne a été fracassé. Mais les enquêteurs ne parviennent pas à identifier la victime. En 1988, la justice referme le dossier et ordonne la destruction des ossements. L’enquête sera néanmoins rouverte dix ans plus tard, avant qu’un second non-lieu soit prononcé en 2014. Mais la famille n’abdique pas. Ultime rebondissement en 2015, la justice décide de rouvrir l’enquête. Aujourd’hui, le dossier a été transféré au pôle de Nanterre, chargé des cold cases.

Charazed Bendouiou, l’indifférence des enquêteurs

Sur la page Internet qui lui est dédiée, un mot signé de sa sœur Ferrouze : « On ne t’oublie pas. Bisous et joyeux anniversaire où que tu sois. » Voilà près de 36 ans que Charazed Bendouioui n’a plus donné signe de vie. Le 8 juillet 1987 à Bourgoin-Jallieu, la petite fille âgée de 10 ans est descendue en bas de son immeuble afin de vider les poubelles, comme sa mère le lui demandait. Il est à peine 13 heures. Elle s’exécute, reste jouer quelques minutes car le ciel commence à se déchirer. Malgré l’orage, la petite fille ne remonte pas. Sa famille ne la reverra jamais.

Que lui est-il arrivé ? Sa disparition se passe quasiment dans l’indifférence générale. Dans les commissariats, son visage n’apparaît même pas aux côtés d’autres mineurs disparus. L’enquête est refermée au bout de deux ans, sans que la famille en soit avertie. Elle l’apprendra en 2003. « Pendant seize ans, personne n’a cherché ma sœur », dénonce Ferrouze qui reprend à ce moment-là les investigations toute seule. Charazed a fini par être inscrite sur le fichier des personnes disparues en 2005. Il faudra patienter encore douze ans pour que son entourage soit reçu par un juge d’instruction. Aujourd’hui, ses parents « vivent dans l’attente de son retour ». « Ils ont gardé notre appartement dans l’espoir où Charazed appellerait », conclut son aînée.





Charazed Bendouioui a disparu le 8 juillet 1987 à Bourgoin-Jallieu. - APEV





Yannis Moré volatilisé à l’âge de trois ans

« Depuis la fenêtre, je les voyais s’amuser. C’est la première fois qu’ils demandaient à aller au-delà de la maison », se souvient Pascaline Moré dans les colonnes de la Provence. Le 2 mai 1989, la vie de la famille, installée depuis peu sur la commune de Ganagobie (Alpes-de-Haute-Provence), a basculé. Yannis, âgé de seulement trois ans, disparaît alors qu’il construisait une cabane avec ses frères. Quelques secondes d’inattention. Le petit « timide et réservé » a échappé à la vigilance de ses aînés pour aller voir les chiots du voisin.

Accident, enlèvement ou meurtre ? Les policiers n’écartent aucune piste. Les environs sont passés au peigne fin. Sans succès. Un an et demi plus tard, les chaussures de l’enfant sont découvertes à un kilomètre de sa maison. Puis son anorak, une chaussette et ses sous-vêtements. Yannis, lui, reste introuvable. Si sa famille a toujours privilégié la thèse de l’enlèvement, les enquêteurs ne sont jamais parvenus à le prouver. Ni à percer le mystère entourant sa disparition.

Aurore Pinçon, de la fugue à la piste Fourniret

Le mystère dure depuis près de 28 ans. Le 21 décembre 1995, Aurore Pinçon, 14 ans, quitte le domicile familial à Guérande (Loire-Atlantique). L’ado de 1,60 m est partie à vélo, son cartable vert sur le dos, en laissant une lettre dans sa chambre. La gendarmerie privilégie donc la thèse d’une fugue mais Aurore ne donnera plus jamais signe de vie. A-t-elle fait une mauvaise rencontre ? Trois juges d’instruction se sont succédé sans qu’aucune piste n’aboutisse. Celle de Michel Fourniret a été évoquée, le tueur en série ayant déjà enlevé une collégienne dans le département cinq ans plus tôt. Mais aucun élément n’a permis de le confirmer. La photo d’Aurore Pinçon, ainsi qu’une seconde volontairement vieillie, a longtemps figuré sur les affiches d’enfants disparus.

L’énigme Marion Wagon

Les yeux bleus et le carré blond de la jeune Marion Wagon, dont le portrait a été diffusé massivement, sont bien connus du grand public. La fillette est âgée de 10 ans au moment de sa disparition, le 14 novembre 1996 à Agen, dans le Lot-et-Garonne. Elle se volatilise sur le chemin du retour de l’école, alors que seuls 400 mètres la séparent du domicile familial.

L’affaire prend une ampleur nationale. Sa disparition marque la France des années 1990. Le visage souriant de la fillette apparaît sur les millions de briques de lait vendues en grande surface. Malgré une mobilisation importante, l’enquête piétine et on ne retrouve aucune trace de l’enfant, disparue depuis plus de vingt-cinq ans. « C’est le grand mystère de ma vie. C’est une blessure », avouait l’an dernier le commandant Roland Courdesses, qui s’est occupé de l’enquête à l’époque. Ce dossier est, depuis l’été 2022, traité par le pôle national des « cold cases » qui dépend de la juridiction de Nanterre.

Où est Mathis Jouanneau, enlevé par son père ?

Cela fait près de douze ans qu’il n’a plus donné signe de vie. Le 4 septembre 2011, Mathis Jouanneau, huit ans, disparaît à Caen après avoir été enlevé par son père. Au terme de trois mois de cavale, ce dernier est finalement interpellé dans le Gard puis condamné en 2015 à vingt ans de réclusion criminelle pour l’enlèvement et la séquestration de son fils. Lors du procès, il affirme avoir confié son enfant à des gens de confiance, sans donner plus d’explications.

En 2022, l’enquête est relancée après la diffusion d’un épisode d’Appel à témoins sur M6. Trois anonymes se manifestent alors, attestant avoir aperçu une personne sans domicile fixe à Avignon qui correspond physiquement au portrait vieilli de Mathis Jouanneau. Des pistes qui n’ont pour l’heure rien donné alors qu’une enquête contre X pour homicide est toujours ouverte.

Axelle Moerckel, dix ans de silence

Ce soir du 13 avril 2013, elle est partie rejoindre ses amis pour faire la fête dans le quartier de la Bastille à Paris. Axelle Moerckel, âgée de 16 ans, devait dormir chez une copine, elle n’est jamais rentrée le lendemain. « Seule une de ses amies a reçu un appel d’elle en mai 2013. Le portable qu’elle avait utilisé appartenait à un homme qui a dit savoir où elle se trouvait, mais a refusé d’en dire plus », témoignait en 2016 sa mère Marie-Pierre auprès de 20 Minutes. L’adolescente se faisait parfois appeler Samira Bouraga, ce qui aurait pu laisser penser qu’elle se soit convertie à l’Islam ou qu’elle ait souhaité prendre ses distances avec sa précédente identité. Mais les enquêteurs vont se heurter à un mur. Cette piste-là ne donnera rien, pas plus que les recherches à l’étranger.

Habib Nedder, l’un des plus jeunes disparus

Habib avait 13 mois la dernière fois que sa mère, Jennifer Dana, l’a tenu dans ses bras. C’était en janvier 2014 et son père, Mehdi Nedder, est venu le chercher à Toulouse pour passer le week-end avec lui. Il ne l’a jamais ramené. Le corps de Mehdi Nedder a été retrouvé, décapité, trois mois plus tard, dans la rivière Ariège à L’Hospitalet-près-L’Andorre. Mais aucune trace du garçonnet. Depuis, sa mère remue ciel et terre pour savoir ce qu’il est devenu. Elle se raccroche à l’espoir que son ex-compagnon a pu le confier à une connaissance en Algérie, son pays d’origine, avant de mourir. En avril 2016, les gendarmes de l’Ariège ont diffusé un portrait vieilli du petit Habib. L’été dernier, les policiers du SRPJ de Toulouse ont mené de nouvelles fouilles dans l’Ariège. En vain.





Habib Nedder a été enlevé en janvier 2014 par son père à Toulouse et n'a jamais été retrouvé. - APEV