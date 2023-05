«Il ne reste que quelques festivaliers qui sont en train de tout nettoyer. Ils vont rendre le terrain nickel», apprécie le maire de Villegongis, Jean-Marc Sevault. «C'est quand même rassurant car quand ça vous tombe sur le dos, on a des craintes.» Ce lundi, le soulagement dominait dans le petit village de l'Indre, après quatre jours de Teknival.

Dans un nuage de poussière, au milieu d’un ballet de dépanneuses et de camions-bennes, les teufeurs quittaient les hauteurs de cette commune de 110 âmes, sous le contrôle des gendarmes et des secours. L’événement techno trentenaire, fidèle à la tradition, avait pris les habitants par surprise jeudi matin quand les adeptes ont débarqué avec leurs sound systems, malgré l’interdiction préfectorale. Pourtant «globalement, ça s’est bien passé. Mais, après, avec 30.000 personnes, il y a eu quelques incidents», ajoute l'’dile du bourg, faisant notamment allusion à une baie vitrée cassée dans une maison non occupée.«Pour moi ça aurait été une erreur d'empêcher», ajoute-t-il.









Même son de cloche pour le propriétaire du champ de 70 hectares où s’est déroulé l’événement. Si Dominique Paillault a eu «peur» quand il a été prévenu par la gendarmerie jeudi, l'agriculteur a été vite rassuré par le comportement des teufeurs. «Les gens pensent ce qu'ils veulent, ça ne s'est pas si mal passé que ça», juge-t-il. «Le champ était une jachère, ils n'ont pas trop abîmé.»

Deux pronostics vitaux encore engagés

Marc Fleuret, le président du conseil départemental de l’Indre, a la dent plus dure contre les teufeurs. «C’est irresponsable d'organiser un évènement comme ça sur une commune d'une centaine d'habitants», s'agace-t-il, jugeant que le dispositif coûtera cher aux communes alalentourt à ses services. «Il est encore trop tôt pour faire les comptes. Mais rien que pour les pompiers, il y en a pour 35.000 euros», affirme-t-il. Sur les routes autour du village, quelques groupes épars de festivaliers quittent le site, certains à l'aide des dépanneuses venues secourir les fourgons en panne.

Devant la mairie, au pied d’un camion du SMUR 36, la Dr. Lucie Marchais dresse un bilan médical «satisfaisant» du Teknival, grâce à une organisation «mise très rapidement en place, en trois heures jeudi» et la mobilisation de huit équipages SMUR. Au total, plus 119 patients ont été pris en charge par ses équipes, avec «beaucoup de consommation excessive de stupéfiants, beaucoup de cas de déshydratation et hypoglycémie», détaille-t-elle. Dix teufeurs en urgence absolue ont été évacués vers les hôpitaux de Châteauroux et Tours. Les pronostics vitaux étaient encore «incertains » pour deux d'entre eux lundi en fin de matinée.

Lundi matin, selon la préfecture, les forces de l’ordre avaient effectué 27.707 contrôles, plus 11.378 contrôles routiers. Près de 500 infractions ont été relevées, principalement liés aux stupéfiants.