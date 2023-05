Sa réaction est tout sauf une surprise. Ce lundi, l’association 40 millions d’automobilistes s’est emportée contre le choix de la ville de Rennes de limiter l’ensemble de ses rues à 30 km/h, pour les engins motorisés. Au 1er septembre, seules les artères principales resteront à 50 km/h, soit seulement 6 % des axes de la capitale bretonne. Déjà adoptée par d’autres métropoles françaises comme Paris, Nantes ou Lyon, la mesure fait râler l’association de défense des automobilistes, qui la juge « à l’encontre du bon sens ».

Le président Philippe Nozière estime que cette généralisation provoque « une diminution de la vigilance des usagers. On la banalise ». Selon lui, la limitation à 30 km/h fonctionne le mieux quand elle est exceptionnelle. C’est là qu’elle « attire l’attention et amène son adhésion et son respect », assure le président. Lors de l’annonce de cette généralisation, l’élue rennaise en charge du dossier avait avancé un autre argument. « Cela va apporter plus de visibilité, car on s’est rendu compte qu’une grande partie des automobilistes ne savaient pas que les rues étaient limitées à 30 km/h malgré les marquages au sol et la signalétique », avait avancé l’écologiste Valérie Faucheux.









Dans un communiqué, 40 millions d’automobilistes estime que « la mesure n’a pas fait ses preuves » sur le plan de la Sécurité routière. Un avis que ne partage pas l’association Prévention routière, qui rappelle qu’un piéton a « 95 % de chance de survie lors d’un choc à 30 km/h, 53 % à 50 km/h et seulement 20 % à 60 km/h. » Dans les faits, la généralisation des zones 30 n’a pas révolutionné l’usage de la voiture en ville. «Franchement, il y a beau avoir un gros 30 peint au sol, je ne vois aucune différence. Ce sont des petites rues et les conducteurs poussent allègrement au-delà du 55 km/h», témoignait récemment un habitant de Nantes. Sans aménagement sur la voirie, les automobilistes sont finalement peu nombreux à respecter la nouvelle limitation de vitesse.