Ils démontrent chaque jour la force de la médiation et du dialogue constructif. Les 570 délégués bénévoles au défenseur des droits (lire encadré) ont reçu 125.456 réclamations en 2022 à l’échelle nationale, soit une hausse de 9 % par rapport à 2021. Le nombre de saisines est en « hausse permanente depuis plusieurs années », affirme Amélie Guibert, cheffe du pôle régional en Nouvelle-Aquitaine, et c’est à mettre en lien avec une meilleure notoriété de cette autorité administrative indépendante. La très grande majorité des sollicitations, plus de 90 %, concernent des difficultés avec les services publics (CAF, retraites, droits des étrangers, Pôle emploi etc.)

Des bénévoles avec « le sens du service public »

Un délégué peut être saisi gratuitement par toute personne résidant en France ou française résidant à l’étranger qui estime que ses droits n’ont pas été respectés. Il faut qu’il apporte la preuve de l’échec de démarches préalables, avant de solliciter l’intervention d’un délégué. Certaines fois il s’agit simplement d’expliquer une décision « on a un grand rôle de pédagogie », insiste la cheffe de pôle de Nouvelle-Aquitaine.

Ces dernières années, la dématérialisation progressive des services s’est répercutée sur l’activité des délégués qui représentent une alternative plébiscitée par les particuliers à l’heure où dans la plupart des services publics il n’y a « plus de contact humain ou téléphonique », pointe Amélie Guibert. Les bénévoles sont souvent des retraités qui ont travaillé dans l’administration en connaissent les rouages et surtout ont « le sens du service public », souligne-t-elle.

« A un moment, on a eu une augmentation des saisines en lien avec l’impossibilité de prendre rendez-vous pour des demandes de titres d’identité par exemple », ajoute-t-elle. Dans ces cas, les délégués activent les contacts privilégiés qu’ils ont dans les différents services administratifs pour engager une médiation, comprendre le blocage et parfois souligner l’urgence d’une situation. « Ce peut-être la nécessité ’'un départ à ’'étranger suite à un décès par exemple », souligne la cheffe du pôle régionalNouvelle-Aquitainee.

Une alerte sur le manque d’AESH

Sur le volet des droits de l’enfant, le plus gros motif de saisine concerne le manque d’accompagnants des élèves en situation de handicap (AESH) en milieu scolaire. Malgré des décisions de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), certains enfants se retrouvent sans accompagnants et cela « porte atteinte à leurs apprentissages », souligne Amélie Guibert. La défenseure des droits a publié un rapport en août 2022 sur cette situation et apporte aussi des préconisations.

Les délégués sont aussi présents dans tous les lieux de détention en France, dans lesquels ils tiennent régulièrement des permanences. En Gironde, un détenu âgé de 80 ans et en situation de handicap, a saisi en 2022 le délégué intervenant au sein de l’établissement, car il rencontrait des difficultés pour se doucher. Grâce à l’intervention du délégué, il a sollicité plusieurs aides qui vont permettre l’intervention à ses côtés d’un auxiliaire de vie.

Plus de 80 % des dossiers traités par les délégués trouvent une issue favorable avec un règlement à l’amiable.