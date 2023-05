Une affaire locale qui devient nationale. Dimanche, le ministère de l’Intérieur, par le biais de la secrétaire d'Etat chargée de la Citoyenneté, Sonia Backès, a reconnu avoir demandé à des dizaines établissements scolaires situés à Montpellier et Toulouse une « évaluation du taux d’absentéisme constaté à l’occasion de l’Aïd al-Fitr [qui célèbre la fin du mois de ramadan dans la religion musulmane] », le 21 avril dernier. Mais la Place Beauvau a nié tout « fichage » : « Aucune donnée nominative n’a été ni demandée ni recensée à aucun moment ». Pour justifier cette démarche, le ministère de l’Intérieur a déclaré « étudier régulièrement l’impact de certaines fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics, et notamment au sein de la sphère scolaire ».

Si cette demande d’information par email a surpris les chefs d’établissement, c’est qu’elle est inhabituelle. « Ça n’est jamais arrivé auparavant », nous explique Bruno Bobkiewicz, secrétaire général du Syndicat national des personnels de direction de l’Éducation nationale (SNPDEN). « C’est la première fois que nos collègues sont incités à rendre des comptes sur de telles absences », confirme Catherine Nave-Bekhti, secrétaire générale du Syndicat général de l’éducation nationale (SGEN-CFDT). Interrogé par 20 Minutes, le ministère de l’Education explique « ne pas être du tout à l’origine de cette requête ».

Les chefs d’établissement outrés

Les demandes de comptage des absents le jour de l’Aïd al-Fitr aux établissements toulousains émanaient en effet de policiers. Mais à Montpellier, ce courrier a été envoyé par le service départemental de l’Education nationale, qui relayait une demande du ministère de l’Intérieur. « Nous sommes intervenus pour dénoncer cette démarche, et l’administration a rapidement annulé sa demande », raconte Catherine Nave-Bekhti.

Reste que les chefs d’établissement concernés se sont offusqués de ce courrier et ont refusé d’y répondre : « On sait enterrer une enquête quand elle nous déplaît », commente Bruno Bobkiewicz, qui est aussi proviseur de la cité scolaire Berlioz Vincennes. « La laïcité, ce n’est pas l’interdiction d’avoir une vie religieuse dans le cadre privé », insiste Catherine Nave-Bekhti. De son côté, SOS racisme a pointé une stigmatisation des élèves musulmans : « Pour quelles autres fêtes religieuses le ministère de l’Intérieur a-t-il demandé une évaluation du taux d’absentéisme aux chefs d’établissement ? », interroge ironiquement l’association dans un communiqué.

« C’est un non-sujet pour nous »

Cette requête a d’autant plus irrité qu’une circulaire de 2004 autorise les absences pour fête religieuse, que ce soit Yom Kippour ou l’Aïd. « Des autorisations d’absence doivent pouvoir être accordées aux élèves pour les grandes fêtes religieuses qui ne coïncident pas avec un jour de congé et dont les dates sont rappelées chaque année par une instruction publiée au B.O. », précise ainsi le texte. Une consigne appliquée sans souci dans les établissements, selon Bruno Bobkiewicz : « La plupart du temps, les parents justifient l’absence de leur enfant a posteriori en indiquant son lien avec une fête religieuse, et nous la validons systématiquement », indique-t-il. « C’est un non-sujet pour nous. Les enseignants évitent juste de mettre des contrôles ces jours-là », complète Catherine Nave-Bekhti.









La communauté éducative s’interroge aussi des intentions qui se cachent derrière cette enquête du ministère de l’Intérieur. « Nous souhaitons savoir à quelles fins étaient destinées ces statistiques », exige la FSU dans un communiqué publié ce lundi. « Il y a toujours eu des absences liées aux fêtes religieuses, plus ou moins importantes selon les quartiers. Et le SNPDEN n’a pas eu de retours concernant une augmentation soudaine cette année », s’interroge, perplexe, Bruno Bobkiewicz. Un article paru le 24 avril dans Le Figaro aurait-il guidé la démarche de Beauvau ? Il titrait : « À l’école, l’absentéisme pendant l’Aïd a bondi, encouragé par une tendance TikTok », sans pour autant fournir des chiffres sur le sujet, mais en donnant la parole à quelques personnes affirmant cette thèse. « On a l’impression qu’on cherche à monter une population contre une autre », commente Catherine Nave-Bekhti.

Quoi qu’il en soit, cet épisode, même s’il n’a concerné que quelques établissements, pourrait laisser des traces : « Certaines familles sont inquiètes et redoute une forme de fichage. Et cette affaire sème le trouble entre les établissements et les familles, alors que nous œuvrons au quotidien pour bâtir une relation de confiance », regrette Catherine Nave-Bekhti.