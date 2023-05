Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

L’opération Wuambushu reprend à Mayotte. Les pelleteuses sont entrées en action ce lundi matin pour démolir les cases en tôle insalubres de Talus 2, l’un des plus importants bidonvilles de ce territoire français de l’océan Indien, département le plus pauvre de France. Ce « décasage » a commencé vers 07h30 dans le quartier de Majicavo, sur la commune de Koungou. L’opération Wuambushu, qui vise à réduire l’habitat insalubre et à expulser les migrants en situation irrégulière, pour la plupart venus de l’archipel des Comores voisines, était quasiment au point mort depuis son lancement il y a près d’un mois. Prévue initialement le 25 avril, la démolition de Talus 2 avait été suspendue par le tribunal administratif, avant que deux nouvelles décisions de justice ne donnent raison à l’État, la dernière datant de mercredi.

Elisabeth Borne poursuit sa mission, confiée par Emmanuel Macron, de reprise du dialogue social. Après les syndicats la semaine dernière, les organisations patronales vont être reçues ce lundi, mais aussi mardi, à Matignon, pour parler notamment emploi des seniors ou allocations-chômage. Le dialogue avec le Medef, la CPME et l’U2P devrait être beaucoup moins conflictuel qu’avec les syndicats de salariés qui estiment avoir été « trahis » après l’adoption de la réforme des retraites.

C’est une saison à trois trophées sur quatre possibles (D1, Coupe, Trophée des championnes) pour Lyon et une année blanche pour Paris. Les joueuses de l’Olympique lyonnais se sont offert dimanche un 16e titre de championnes de France en allant battre 1-0 sur son terrain le PSG. Avec six points d’écart au classement à la fin de l’avant-dernière journée, Paris ne pourra plus remonter son retard et ses « regrets » sont immenses. L’OL fêtera sa 16e couronne, le 36e et dernier titre de son président Jean-Michel Aulas, contre Reims samedi à domicile.