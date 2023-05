En plein pont, certes pluvieux, de l’Ascension, restaurateurs et habitants des îles du Frioul à Marseille se retrouvent ce vendredi sans eau potable. En effet, par mesure de précaution à la suite des dernières analyses sur le réseau d’eau, la Société Eau de Marseille Métropole (SEMM) a donné pour consigne de ne pas boire l’eau du robinet. L’eau ne doit pas être utilisée non plus pour nettoyer ou cuire des aliments. Seuls les usages suivants sont jugés sans risque : hygiène, WC et nettoyage.

La SEMM attend des résultats d’analyses bactériologiques complémentaires, qui pourraient arriver dans la soirée. Selon le service communication, la situation n’est pas liée à la météo pluvieuse, qui fait souvent fermer les plages à la suite de mauvaises analyses. Il ne s’agit pas ici de questions d’assainissement mais de problématique réseau. Et les récentes analyses, menées régulièrement par l’agence régionale de santé, auraient montré des données limites au regard du risque sanitaire.

La SEMM affirme, dans un communiqué, mettre « tout en œuvre pour permettre un retour à la normale dans les meilleurs délais ». Une distribution de bouteilles d’eau a été organisée à partir de 15 heures devant la Capitainerie du port.