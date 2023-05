Impossible de repousser la marée humaine. Les fêtards sont toujours présents par milliers depuis jeudi soir à Villegongis, petit village de l’Indre, pour fêter les 30 ans du Teknival, la grand-messe de la musique techno dont la dernière édition remontait à 2019, avant la crise sanitaire. Le nombre de « teufeurs » présent sur un terrain privé de 70 hectares, des champs non cultivés, était de 15.000 à 20.000 dans la soirée, alors qu ce rassemblement est théoriquement interdit par deux arrêtés préfectoraux.









Et cela devrait augmenter ce vendredi et durant le week-end. « On anticipe que la participation devrait s’accroître par vagues successives (…). Le Teknival pourrait s’étaler jusqu’à lundi », avait indiqué le préfet, Stéphane Bredin.

Plusieurs blessés à déplorer

Des incidents sont déjà à déplorer, puisqu'une personne en urgence absolue et 16 en urgence relative ont été prises en charge par le poste médical avancé installé en marge du festival, a-t-on appris auprès de la préfecture. Les secouristes des associations de protection civile ont porté assistance à 86 personnes, dont 35 la nuit dernière.

Quant à la sécurisation du site, 240 gendarmes sont désormais engagés en permanence sur le dispositif. Des contrôles réalisés hier ont entraîné le placement en garde à vue de deux personnes, pour « délit routier et conduite sous l’emprise de stupéfiants », et 23 verbalisations ont été réalisées pour possession de stupéfiants.