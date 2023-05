La pauvreté gagne du terrain. Selon une étude du Centre de recherche pour l’étude et l’observation des conditions de vie (Crédoc) parue mercredi, en 2022, 16 % des Français déclaraient ne pas assez manger. Les résultats de l’enquête montrent que la hausse de la précarité alimentaire s’est surtout accélérée au second semestre 2022.

En cause : l’inflation qui a fait flamber les prix des produits alimentaires en janvier 2023. Les trois quarts des personnes concernées citent en effet le manque d’argent comme motif de leur situation. Une inflation qui n’a pas été homogène sur les différents types d’aliments : « Les premiers prix ont connu une plus forte inflation que les marques nationales. Le panier des personnes consommant ces produits moins chers a ainsi plus augmenté que celui des personnes achetant des marques nationales », souligne l’étude.

24 % des moins de 25 ans n’ont pas assez à manger

Face à cette situation, 41 % des personnes aux faibles revenus n’ont pas eu d’autre choix que de restreindre leur budget alimentation lors de la deuxième moitié de l’année 2022. Pour beaucoup d’eux, l’insuffisance de nourriture coexiste avec l’impression de rogner sur la qualité des aliments. Pour se nourrir, « de plus en plus de personnes se sont tournées vers les structures d’aide alimentaire distribuant colis ou repas chauds », indique l’étude.

Premières victimes de cette situation : les femmes, les plus jeunes (24 % des moins de 25 ans) et les personnes au chômage. Ces dernières « cumulent souvent d’autres formes de fragilités, notamment vis-à-vis de leur santé ou de leur logement », souligne le Crédoc.