La ville de Lyon a annoncé ce mercredi une évolution progressive de sa politique de stationnement à partir de 2024. La municipalité ne fait pas de mystère sur l’objectif : « encourager l’usage des véhicules plus sobres et moins polluants » afin de « répondre à l’urgence climatique ». Le poids des voitures et leur motorisation seront désormais pris en compte dans la nouvelle grille tarifaire.

Dans le détail, les conducteurs de SUV, véhicules « plus encombrants » et « consommant davantage de carburants », paieront plus cher. L’abonnement mensuel pour stationner en surface passera, pour eux, de 20 euros à 45 euros par mois. « Les accidents qu’ils causent sont plus graves (en particulier pour les véhicules hauts, type SUV, dont les pare-chocs sont à hauteur des organes vitaux des piétons) », argumente la ville. Elle estime par ailleurs que ces voitures occupent, de par leur taille, « davantage d’espace public, au détriment des autres modes de transport moins polluants ». Les modèles thermiques de plus de 1.725 kg et les hybrides rechargeables de 1.900 kg ainsi que les voitures « Crit’Air verte » de plus de 2.200 kg seront également concernés par cette augmentation.

Un tarif « solidaire » pour les familles nombreuses et les faibles revenus

En revanche, le prix du stationnement diminuera pour les familles nombreuses, celles ayant trois enfants ou plus, et pour les résidents aux plus faibles revenus. Ils bénéficieront d’un « tarif solidaire et familial » à 15 euros par mois. Cela concernera « près d’un foyer lyonnais sur deux et 60 % des familles », observe la municipalité. Même chose pour les propriétaires de véhicules électriques qui « bénéficieront automatiquement » du tarif réduit à 15 euros.

Pour les autres, les véhicules thermiques de 1.000 à 1.725 kg et les hybrides rechargeables allant jusqu’à 1.900 kg, il faudra s’acquitter du tarif « standard » qui sera réévalué à 30 euros par mois. Enfin pour les professionnels, la municipalité mettra en place des tarifs spécifiques, « plus accessibles et plus simples d’utilisation que les tarifs professionnels actuels ». Leurs montants n’ont pas été dévoilés.