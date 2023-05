Près de Nice, une ancienne prison va accueillir des logements étudiants

Les murs défraîchis, les imposantes portes avec judas, leurs verrous donnent le ton. Ici, on est bien dans une prison. Une vieille prison. L’ancienne maison d’arrêt de Grasse en fait, ouverte en 1847 pour 72 détenus et dix-huit surveillants et abandonnée en 1992. Vendus en 2017 par l’Etat à des particuliers, qui en avaient fait un lieu événementiel, ces 1,700 m2 ont à nouveau changé de mains pour s’offrir une troisième vie. Encore plus surprenante. D’ici à la fin de l’année prochaine, c’est une résidence étudiante qui doit être inaugurée là.





La nef et ses puits de lumière seront conservés - MJ développement





Chaque appartement devrait reprendre l'espace de deux cellules - MJ développement

Néo campus, c’est son nom, proposera selon le promoteur MJ développement 77 logements de 14 m2 à 23 m2 répartis sur deux bâtiments. Un premier, existant et réhabilité autour de sa nef centrale, qui accueillait la prison des hommes. Le second, neuf, sera érigé conformément « aux exigences des architectes des bâtiments de France » dans « la partie déconstruite » des lieux, jadis réservée aux détenues femmes.

Un virage universitaire pour la capitale du parfum

L’ensemble jouxte l’ex-palais de justice, lui aussi récemment transformé… en bâtiment d’enseignement avec deux amphithéâtres, dont un de 120 places, et quatorze salles de cours. Ces dernières années, la municipalité a en effet lancer le pari de faire prendre un virage étudiant à la capitale du parfum. Ce projet de résidence universitaire bouclera la boucle alors que la ville espère accueillir 1.000 étudiants en 2024.









Ceux qui y décrocheront un logement (avec des loyers compris entre 500 et 700 euros par mois) auront droit à « un univers singulier » et « envoûtant » promettent encore les promoteurs. Un lieu chargé d’histoire mais qui sera nettement plus accueillant que pendant le siècle et demi où il aura servi de prison. Des « espaces détentes conçus pour favoriser le bien-être », « des jardins au style guinguette » et un « service de blanchisserie connecté » sont notamment prévus dans l’équation.