Au volant, niveau risque, prime à la jeunesse. Les conducteurs européens de moins de 35 ans adoptent beaucoup plus de comportements à risque au volant que la moyenne des conducteurs, toutes générations confondues, a constaté le 13e Baromètre de la conduite responsable de la fondation Vinci Autoroutes, publié mardi.

Ces résultats sont surtout significatifs chez les jeunes hommes, qui sont beaucoup plus nombreux que la moyenne à utiliser leur smartphone au volant, 23 % regardant même des vidéos en conduisant. Près du tiers des conducteurs de 16 à 24 ans « se dispensent du port de la ceinture de sécurité » pourtant obligatoire, note le baromètre, qui a mené son enquête auprès de 12.400 personnes dans 11 pays européens.

La consommation de drogues, d’alcool ou de médicament avant de prendre la route est également largement plus répandue chez les jeunes, surtout les hommes. Si 7 % des conducteurs européens disent avoir pris le volant en état d’ébriété dans l’année, ce chiffre grimpe à 20 % chez les moins de 35 ans. Même chose pour la consommation de cannabis ou autre drogue : 5 % des sondés disent avoir conduit sous emprise, mais ils sont 17 % chez les moins de 35 ans.

Les petits excès de vitesse pas sanctionnés par un retrait de points

Parallèlement à cette étude, l’association prévention routière dénonce un « Etat qui, aveuglé par d’autres considérations, semble avoir perdu de vue son engagement de réduire de moitié la mortalité routière »

L’association invite chacun notamment à lever le pied pour permettre « un retour acceptable, voire apprécié et demandé » aux 80km/h sur les routes départementales et à la généralisation des 30km/h en agglomération. « Deux règles simples, lisibles et si faciles à respecter que les, si mal nommés, petits excès n’auraient même plus lieu d’être », insiste sa présidente Anne Lavaud.

La Prévention routière pointe dans une tribune publiée mercredi un Etat « aveuglé par d’autres considérations et qui semble avoir perdu de vue son engagement » d’atteindre son objectif de diviser par deux le nombre de victimes sur la route en 2030.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin a annoncé mi-avril que les petits excès de vitesse inférieurs à 5km/h ne seraient plus sanctionnés par un retrait de points à compter du 1er janvier 2024. Selon les chiffres de la Sécurité routière, en 2022, 3.260 personnes sont mortes sur les routes de France métropolitaine. Un bilan à un niveau stable (+0,5 %) par rapport à 2019, dernière année de référence avant la pandémie.