Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les industriels de l’agroalimentaire convoqués à Bercy pour obtenir des baisses de prix

Dans la lutte contre l’inflation, Bruno Le Maire compte mettre la pression ce mercredi sur les industriels de l’agroalimentaire. Ceux-ci sont en effet convoqués à Bercy par le gouvernement, qui les presse de renégocier avec les supermarchés afin de faire baisser au plus vite des prix très élevés en rayons. Si, au début de la guerre en Ukraine, certains industriels « ont vite répercuté la hausse (des prix des céréales ou de l’énergie), ils ont moins vite répercuté la baisse » récente de certains cours, a déploré Emmanuel Macron lundi sur TF1. Le chef de l’Etat a donc appelé à « rouvrir les négociations » avec la grande distribution. « L’objectif c’est qu’on absorbe cette inflation (alimentaire) d’ici à l’automne », a-t-il ajouté, une inflation mesurée à près de 15 % sur un an en avril.









Dans l’affaire dite « Bismuth », Nicolas Sarkozy fixé sur son sort

Quel sort la justice va-t-elle réserver ce mercredi à Nicolas Sarkozy ? Deux ans après une condamnation sans précédent pour un ancien chef de l’État, la cour d’appel de Paris va rendre son verdict dans l’affaire dite « Bismuth », à l’encontre de l’ancien président, de son avocat historique et d’un ancien haut magistrat. L’ex-président de la République sera présent pour le prononcé de la décision prévu à partir de 9 heures, selon des sources concordantes. En première instance, le 1er mars 2021, l’ancien locataire de l’Élysée a été condamné à trois ans d’emprisonnement, dont un an ferme, pour corruption et trafic d’influence. Cette sanction inédite a soulevé l’ire du camp Sarkozy, qui a crié haro sur le Parquet national financier (PNF), ce dernier se défendant de « faire de la politique ».

Trente-neuf personnes disparues après le naufrage d’un navire de pêche chinois

La solidarité en réponse à un naufrage de grande ampleur. Une opération internationale de recherche et de sauvetage est en cours pour retrouver les 39 membres d’équipage d’un navire de pêche chinois qui a fait naufrage dans l’océan Indien, a rapporté mercredi un média d’Etat. Le Premier ministre chinois Li Qiang a appelé les autorités à renforcer les procédures de sécurité pour les opérations de pêche en mer. L’équipage du bateau est composé de 17 marins chinois, 17 Indonésiens et 5 Philippins, selon la chaîne d’Etat CCTV. Le navire a chaviré mardi vers 3h, heure de Pékin.