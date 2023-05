Une feuille de route bientôt dévoilée pour lutter contre la violence homophobe. Le gouvernement va présenter « avant l’été » un plan pour mieux agir contre les violences anti-LGBT + alors que les agressions physiques contre ces personnes sont en forte hausse. Il visera notamment à mieux « mesurer les actes de haine et de discrimination et « mieux sanctionner les auteurs », a déclaré mardi le porte-parole du gouvernement Olivier Véran à l’issue du Conseil des ministres.

Une cartographie précise des zones les plus criminogènes à l’endroit des personnes LGBT+ sera déployée dans les prochaines semaines, selon le porte-parole. Il a également annoncé « un renforcement de la formation des policiers et des gendarmes », la mise en place d' « une nouvelle campagne scolaire de lutte contre la haine anti-LGBT + » et « des actions visant à une meilleure inclusion dans le monde du sport ».

Une évolution « préoccupante » des violences physiques

Insultes, crachats, discriminations et mêmes violences physiques : la haine contre les personnes LGBT+ reste « ancrée » dans la société française, s’alarme, dans son rapport annuel publié mardi, l’association SOS Homophobie, qui appelle le gouvernement à « agir beaucoup plus résolument » contre ce fléau. L’association a recueilli en 2022 quelque 1.500 signalements relatifs à des situations de haine homophobe ou transphobe, soit un niveau à peu près stable par rapport à l’année précédente.

L’évolution est en revanche « préoccupante » concernant les agressions physiques, en hausse de 28 % entre 2021 et 2022, soit une tous les deux jours, a souligné auprès de l’AFP Joël Deumier, coprésident de l’association.