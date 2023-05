« Ils ne seront même pas restés accrochés vingt-quatre heures », se désole Marilou Caballero, cofondatrice d’Expo féministe. Dans la nuit de lundi à mardi, neuf de ses vingt-quatre panneaux qui racontent l’histoire des luttes LGBTQIA+ en France, installés sur les grilles du parc Champvert dans le 5e arrondissement de Lyon, ont été arrachés et jetés à la poubelle.

« Ils avaient été attachés à l’occasion de la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la biphobie et la transphobie et devaient y rester pendant quinze jours, poursuit la coorganisatrice. L’exposition était destinée au grand public pour sensibiliser à la diversité des parcours des personnes LGBTQIA+. Cet acte de violence prouve l’insécurité à laquelle fait fasse la communauté quotidiennement et la nécessite de continuer de lutter contre cette haine. »

Soutien « indéfectible » de la mairie du 5e arrondissement

Marilou Caballero souligne que la mairie du 5e arrondissement a « tout de suite » apporté « son soutien indéfectible » et s’est même rendu sur place pour « constater les dégâts ». « Malgré le vandalisme d’une partie de l’exposition, la municipalité nous a demandé de laisser l’affichage », précise la cofondatrice. « Les luttes LGBTQIA+ en France » resteront donc visibles dans le quartier jusqu’à la fin du mois.









« Ce type de violence aurait pu arriver n’importe où, rappelle Marilou Caballero. L’année dernière, quand on a présenté ces panneaux dans le 2e arrondissement, c’étaient des crachats. » Pour elle, « si l’exposition suscite autant de haine, ça montre à quel point elle est importante ».