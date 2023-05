Ce ne sont pas les facettes les plus reluisantes de la Résistance qu’Edmond Réveil, âgé de 98 ans, a révélées récemment, à la fin d’une assemblée générale de l’Association nationale des anciens combattants. Il y a raconté, comme le rapportent Le Parisien et La Montagne, l’exécution d’une quarantaine de soldats allemands de la Wehrmacht et d’une femme de la Gestapo le 12 juin 1944 à Meymac, en Corrèze. Enregistré officiellement et transmis aux Autorités, son témoignage va donner lieu à des fouilles sur ces indications et grâce à un géoradar au cours du mois de juin pour retrouver et exhumer les corps.

Des prisonniers devenus des fardeaux

Edmond Réveil, alors agent de liaison chez les francs tireurs partisans (FTP), raconte qu’après l’attaque de l’école normale de filles, à Tulle, où sont alors stationnés des Allemands, de nombreux prisonniers sont faits par la Résistance. Parmi eux, 48 soldats ennemis se retrouvent conduits à Meymac. Mais ils deviennent rapidement un fardeau, car il faut les nourrir et faire face à des problèmes d’intendance. C’est un groupement interallié basé à Saint-Fréjoux (Corrèze) qui donne l’ordre de les tuer. « Chaque maquisard avait son bonhomme à tuer. Il y en a, parmi les gars, qui n’ont pas voulu, dont moi », raconte Edmond Réveil, dans les colonnes du quotidien.

S’il a brisé le silence pour soulager sa conscience au crépuscule de sa vie, c’est aussi pour que les descendants des exécutés puissent connaître la vérité.