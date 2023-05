Toulouse : Une douche en libre-service pour votre chien

Une sorte de bain-douche d’antan dans le centre-ville de Toulouse mais pour nos amis les bêtes. Depuis le 13 avril, Flovia Busato s’est installée dans le centre-ville* avec un « concept-store » pour animaux bien particulier : au fond de cette boutique se dresse une douche en libre-service pour laver vous-mêmes vos animaux.

« Nous avons récupéré un chiot, Murphy, pendant la période du Covid-19 et en habitant en centre-ville, j’ai remarqué que c’était compliqué de nettoyer son animal, raconte la souriante entrepreneuse On n’a pas forcément de baignoire ou de place pour les doucher surtout quand on a un chien de grande taille. C’est la galère ». Le constat établi, celle qui travaillait dans le marketing décide de se lancer en 2023 et d’ouvrir sa boutique Maskotte. Dans ce nouveau magasin, on trouve de tout pour choyer ses bêtes à poils : joujous, nourriture, accessoires et surtout un coin « salle de bains ».

















Un équipement professionnel

« Ce concept n’est pas nouveau mais il n’en existait pas en centre-ville », explique la gérante. « De plus, avec l’inflation, tout le monde ne peut pas se permettre d’amener chaque semaine son chien chez le toiletteur ».

Dans son espace de toilettage, Flovia propose alors un équipement professionnel que vous pouvez utiliser durant une heure sur réservation. Du shampoing au séchoir tout est mis à la disposition des propriétaires canins.





L'équiemement est digne des toiletteurs professionnels. - F.D.





Si les clients sont ravis de cette nouvelle prestation « très pratique » à deux pas des jardins toulousains, les chiens, qui préfèrent vagabonder dans les parcs, continuent, eux, de grimacer dans cette douche libre-service. « En général, les gens sont contents et les chiens plus inquiets… Mais on trouve toujours comment les rassurer. Une cliente avait apporté une gamelle à accrocher pour calmer son Dalmatien pendant sa toilette, par exemple ».

Libre-service mais pas gratuit

Quand on aime, on ne compte pas… C’est bien connu. Surtout pour les chiens quand on sait que la France est le troisième pays à dépenser le plus pour le meilleur ami de l’homme. Et chez Maskotte, si la douche est bien en libre-service, elle n’est, en revanche pas gratuite. Il faut compter une vingtaine d’euros pour le bain d’une heure, selon les poils et le poids et une petite dizaine d’euros pour le brushing d’une demi-heure. Un prix qui comprend le nettoyage par la gérante, les produits de toilettage ainsi que le prix de l’eau, notamment.

Flovia Busato en plus de sa boutique de ses produits moyen et haut de gamme en vente et de sa douche en libre-service compte également proposer des ateliers bimensuels pour compléter l’offre « d’un accompagnement des propriétaires de chats et chiens dans le centre-ville ».

Maskotte. 12, rue Perchepinte à Toulouse. Ouvert du mardi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 19h. Le samedi de 10h à 13h et de 14h à 19h30.