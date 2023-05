« On sait très bien que ce ne sera pas très populaire », sourit Valérie Faucheux, adjointe déléguée aux mobilités et aux déplacements. A partir du 4 septembre, les automobilistes vont devoir lever le pied puisque toute la ville passera en zone 30 à l’exception de quelques axes routiers structurants comme les pénétrantes ou les grands boulevards qui resteront limitées à 50 km/h.

« On renverse les valeurs pour que la limitation de vitesse à 30 km/h devienne la norme dans l’agglomération et la limitation à 50 l’exception », indique l’élue écologiste. Adoptée lundi soir au conseil municipal, la mesure était déjà en vigueur sur 75 % des voies de circulation de la ville. Dans moins de quatre mois, ce taux passera donc à 94 %. « Cela va apporter plus de visibilité car on s’est rendu compte qu’une grande partie des automobilistes ne savaient pas que les rues étaient limitées à 30 km/h malgré les marquages au sol et la signalétique, poursuit Valérie Faucheux. Beaucoup de riverains nous ont également remonté des excès de vitesse dans leurs quartiers. »

Une perte de temps limitée

Déjà généralisée dans plusieurs grandes villes (Lille, Nantes, Montpellier…) mais pas toujours respectée, la limitation de vitesse à 30 km/h vise bien sûr à renforcer la sécurité routière et la cohabitation entre tous les usagers. Selon l’association Prévention routière, un piéton a en effet « 95 % de chance de survie lors d’un choc à 30 km/h, 53 % à 50 km/h et seulement 20 % à 60 km/h. » Elle participe aussi, selon la ville, à « améliorer la qualité de vie » en permettant de réduire les rejets de gaz polluants et les nuisances sonores.









De leur côté, les automobilistes rétorqueront que cela va leur faire perdre du temps. Pas faux mais l’impact sera limité selon Valérie Faucheux. « C’est une perte de moins de deux minutes sur un trajet d’une demi-heure », assure-t-elle.