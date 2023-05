En plus des 1.000 policiers, gendarmes et agents de sécurité privée mobilisés pour encadrer le 76e Festival de Cannes, qui s’ouvrira mardi soir, sur la Croisette, les autorités pourront recourir à des drones. Dans un arrêté publié ce lundi, et repéré par Nice-Matin, la préfecture des Alpes-Maritimes autorise « la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs » pendant toute la durée de l’événement.

Les services de l’Etat justifient l’utilisation de cet outil supplémentaire en raison « de l’actualité internationale nécessitant des moyens spécifiques d’anticipation et d’appui technique », mais surtout « du contexte social et des éventuelles mobilisations revendicatives ».

« Une attention particulière »

Comme chaque année, les manifestations seront interdites dans le centre-ville et notamment aux abords du palais. Mais, au vu de la mobilisation contre la réforme des retraites, « une attention particulière sera portée à d’éventuels rassemblements de personnes », a fait savoir le sous-préfet de Grasse, en charge de la coordination du dispositif de sécurité.

Il s’est également dit bien conscient que les autorités auront « peut-être des sources de travail supplémentaires par rapport à l’an passé ». La CGT Energie a notamment menacé l’événement de coupures d’électricité géantes.